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تنظيم الاتصالات يوقع ضوابط تقديم المصرية للاتصالات لخدمات الجيل الخامس

10/7/2024 2:06:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقع جهاز تنظيم الاتصالات، على ضوابط ومحددات تقديم الشركة المصرية للاتصالات لخدمات تكنولوجيا الجيل الخامس فى مصر.

وقام بالتوقيع المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات والمهندس محمد نصر رئيس الشركة لمصرية للاتصالات.

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وكانت الشركة قد حصلت فى يناير الماضى على أول رخصة لخدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات دون أى امتيازات أو ترددات إضافية بقيمة بلغت 150 مليون دولار.

كما شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، اليوم الاثنين، توقيع الدفعة الثانية من تراخيص خدمات الجيل الخامس لشركات المحمول العاملة فى مصر.

وضمت الدفعة الثانية شركات“أورنج” و”فودافون” و”إى آند مصر”.

وقع التراخيص المهندس محمد شمروخ رئيس جهاز تنظيم الاتصالات مع ياسر شاكر العضو المنتدب لشركة أورنج، ومحمد عبدالله العضو المنتدب لشركة فودافون مصر، وحازم متولى العضو المنتدب لشركة إى آند مصر.

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