تنظيم الاتصالات يوقع ضوابط تقديم المصرية للاتصالات لخدمات الجيل الخامس

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقع جهاز تنظيم الاتصالات، على ضوابط ومحددات تقديم الشركة المصرية للاتصالات لخدمات تكنولوجيا
الجيل الخامس فى مصر.
وقام بالتوقيع المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات والمهندس محمد نصر رئيس الشركة لمصرية للاتصالات.
موضوعات متعلقة
تسريع الإجراءات التنفيذية لفصل“المصرية لنقل الكهرباء” عن“القابضة” سهم“السويدى إلكتريك” يدفع البورصة
المصرية للصعود رغم مبيعات الأجانب “الصحة”: 120 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل
وكانت الشركة قد حصلت فى يناير الماضى على أول رخصة لخدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات دون أى امتيازات أو ترددات إضافية بقيمة بلغت 150 مليون دولار.
كما شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، اليوم الاثنين، توقيع الدفعة الثانية من تراخيص خدمات الجيل الخامس لشركات المحمول العاملة فى مصر.
وضمت الدفعة الثانية شركات“أورنج” و”فودافون” و”إى آند مصر”.
وقع التراخيص المهندس محمد شمروخ رئيس جهاز تنظيم الاتصالات مع ياسر شاكر العضو المنتدب لشركة أورنج، ومحمد عبدالله العضو المنتدب لشركة فودافون مصر، وحازم متولى العضو المنتدب لشركة إى آند مصر.
MENAFN07102024000202011048ID1108754139
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.