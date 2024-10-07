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طلعت: الجيل الخامس يساهم فى تحسين خدمات الاتصالات بمصر

10/7/2024 2:06:20 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن تقديم خدمات الجيل الخامس فى مصر يعتبر خطوة لتحسين جودة الاتصالات ورفع قدرات شبكات المحمول.

وأضاف طلعت، خلال توقيع الدفعة الثانية من تراخيص خدمات الجيل الخامس لشركات المحمول، أن العلاقة مع شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية قائمة على مبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة لتقديم خدمات جيدة للمواطنين.

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وأوضح أن توقيع شركات“فودافون” و”أورنج” و”إى آند مصر” على تراخيص تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات يؤكد حرص القطاع على مواكبة التكنولوجيا الحديثة وتقديم أحدث المستجدات للمواطنين.

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