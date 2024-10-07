طلعت: الجيل الخامس يساهم فى تحسين خدمات الاتصالات بمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الدكتور عمرو طلعت، وزير
الاتصالات، إن تقديم خدمات الجيل الخامس فى مصر يعتبر خطوة لتحسين جودة الاتصالات ورفع قدرات شبكات المحمول.
وأضاف طلعت، خلال توقيع الدفعة الثانية من تراخيص خدمات الجيل الخامس لشركات المحمول، أن العلاقة مع شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية قائمة على مبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة لتقديم خدمات جيدة للمواطنين.
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وأوضح أن توقيع شركات“فودافون” و”أورنج” و”إى آند مصر” على تراخيص تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات يؤكد حرص القطاع على مواكبة التكنولوجيا الحديثة وتقديم أحدث المستجدات للمواطنين.
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