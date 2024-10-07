التعبئة والإحصاء: القطاع العام نفذ 50.7% من الوحدات السكنية خلال 2022-2023

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- Al-Borsa News) أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة عام (2022/2023) بلغ 239.9 ألف وحدة باستثمارات قدرها 262.1 مليار جنيه، مقابل 246.1 ألف وحدة عام (2021/2022) باستثمارات قدرها 143.5 مليار جنيه.
وأضاف الجهاز، في بيان صحفي اليوم بمناسبة اليوم العالمي للإسكان، أن الإسكان الاقتصادي جاء في المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 89.6 ألف وحدة بنسبة قدرها 37.4٪، يليـه الإسكـان الاستثماري بعدد 59.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 24.9٪، مضيفا أنه تلاه الإسكان المتوسط بعدد 49.8 ألف وحدة بنسبة 20.8٪، ويليه الإسكان الفاخر بعدد 31.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 13.3٪، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 8.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 3.4٪، ثم الإسكان منخفض التكاليف بعدد 802 وحدة بنسبة قدرها 0.3٪ من الإجمالي العام عام (2022/2023).
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ولفت إلى أن القطاع (الحكومي/العام/أعمال عام) قام بتنفيذ عدد 121.6 ألف وحدة بواسطة القطاع (الحكومي/العام/ أعمال عام) عام (2022/2023)، بنسبة 50.7٪ من الإجمالي العام مقابل 130.7 ألف وحدة عام (2021/2022)، موضحا أن الإسكان الاستثماري جاء في المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 59.8 ألف وحدة بنسبة 49.2٪، يليه الإسكان الاقتصادي بعدد 49.4 ألف وحدة بنسبة 40.6٪، ثم الإسكان المتوسط بعدد 10 الأف وحـدة بنسبة 8.2٪ يليه الإسكان الفاخر بعدد 2055 وحدة بنسبة 1.7٪ ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 387 وحدة بنسبة 0.3 ٪ من إجمالي القطاع (الحكومي/العام/أعمال عام) عام (2022/2023).
وأشار إلى أن محافظة القليوبية جاءت في المرتبة الأولى بعـدد 18.9 ألـف وحدة بنسبة 15.5٪ يليها محافظة القاهرة بعدد 18.1 ألف وحدة بنسبة 14.9٪ ومحافظة جنوب سيناء في المرتبة الاخيرة بعدد 20 وحدة بنسبة 0.02٪ من إجمالي القطاع (الحكومي/العام/أعمال عام) عام (2022/2023).
وأضاف أنه تم تنفيذ عدد 118.3 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام (2022/2023) بنسبة 49.3٪ من الإجمالي العام مقابل 115.4 ألف وحدة عام (2021/2022)، لافتا إلى أن الإسكان الاقتصادي جاء في المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 40.3 ألف وحدة بنسبة 34٪ يليه الإسكان المتوسط بعدد 39.8 ألف وحدة بنسبة 33.7٪ ثم الإسكان الفاخر بعدد 29.7 ألف وحدة بنسبة 25.1٪ ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 7.7 ألف وحدة بنسبة 6.5٪ وأخيرا الإسكان المنخفض التكاليف بعدد 802 وحدة بنسبة 0.6% من إجمالي القطاع الخاص عام (2022/2023).
وأوضح أن محافظة الجيزة جاءت في المرتبة الاولى بعــدد 36.1 ألف وحدة بنسبة 31.1 ٪ يليها محافظة القاهرة بعدد 33.3 ألف وحدة بنسبة 28.2٪ ومحافظة شمال سيناء في المرتبة الأخيرة بعدد 3 وحدات بنسبة قدرها 0.003 ٪ من إجمالي القطاع الخاص عام (2022/2023).
وفيما يتعلق بمشروع الاسكان الاجتماعي (المليون وحدة)، أضاف المركز أن أجمالي عدد الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي (المليون وحدة) بلغ 568.7 ألف وحدة منفذ منهم 47.1 ألف وحدة عام عام (2022/2023) نفـذ منـها الجهـاز المركزي للتعمير 580 وحدة بنسبة 1.2٪ باستثمـارات قدرهـا 137.9 مليون جنيه، مديريات الإسكان 4.1 ألف وحدة بنسبة 8.6٪ باستثمارات قدرها 601.4 مليون جنيه، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 42.5 ألف وحدة بنسبة 90.2٪ باستثمارات قدرها 56.9 مليار جنيه.
وعن مشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط)، أكد أن عـدد الوحدات بمشـروع سكن مصر (الإسكان المتوسط) بلغ 52.9 ألف وحـدة منفذ منهـم 5.3 ألــف وحــدة عام (2022/2023) كـان أكبر عدد وحدات منفـذه بمدينة العلمين الجديـدة حيث بلغ 2.2 ألف وحــدة بنسبة 41.1٪ وأقل عـدد وحدات بمدينة المنصورة الجديدة حيث بلغ 336 وحدة بنسبة 6.3٪ من الإجمالي.
وعن مشروع الطابع الحديث (الإسكان المتوسط)، لفت المركز إلى أن عدد الوحدات بمشروع الطابع الحديث (الإسكان المتوسط) بلغ 5760 وحدة منفذ منهم 1872 وحدة منفذه، وعدد الوحدات الجاري تنفيذها7760 وحدة عام (2022/2023).
ولفت الجهاز حول مشروع محور الإسكان فوق المتوسط ، إلى أن إجمالي عدد الوحدات الجاري تنفيذها بمشروع محور الإسكان فوق المتوسط بلغ 7.3 ألف وحدة باستثمارات قدرهـا 14.6 مليار جنيه عام (2022/2023)، أما عن مشروع كمبوند 700 فدان (الإسكان فوق متوسط)، فقد بلغ اجمالي عدد الوحدات الجاري تنفيذها بمشروع كمبوند 700 فدان (الإسكان فوق متوسط) 8.7 ألف وحدة باستثمارات قدرها 3.0 مليار جنيه عام (2022/2023).
وعن مشروع جنه مصر (الإسكان الفاخر)، ذكر الجهاز أن عـدد الوحدات بمشروع جنة مصر (إسكان فاخر) بلغ 27.8 ألف وحـدة بالمدن الجديدة منفذ منهم 432 وحدة منفذة و17.6 ألف وحدة جار تنفيذها باستثمارات قدرها 1.4 مليار جنيه عام (2022/2023)، أما المشروعات التي تمت بالمدن الجديدة تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (الإسكان الفاخر)، فأكد أن اجمالي عدد الوحدات المنفذة بلغ 560 وحـدة و31.6 ألف وحدة جارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات قدرها 6.7 مليار جنيه، وعـدد الوحدات المنفذة بالمنصورة الجديدة 872 وحــدة والجـاري تنفيذهـا 254 وحدة باستثمارات قدرها 0.3 مليـار جنيه , 10256 وحدة جار تنفيذها بالعلمين الجديدة باستثمارات قدرها 8.2 مليار جنيه و3378وحدة جار تنفيذها بغرب كارفور باستثمارات قدرها 0.6 مليار جنيه عام (2022/2023).
وحول مشروع داره الإسكان الاستثماري – تابع لصندوق التنمية الحضرية، أشار إلى أن اجمالي عدد الوحدات المنفذة بمشروع داره (الإسكان الاستثماري) بلغ 61 إلف وحدة باستثمارات قدرها 74.5 مليار جنيه عام (2022/2023).
يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للإسكان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم /الإثنين/، الأول من شهر أكتوبر سنوياً، ويهدف إلى امكانية الحصول على سكن مناسب وهو يعد أحد حقوق الانسان الأساسية، كما يهدف إلي تذكير العالم بالمسئولية المشتركة لتوفير سكن للأجيال القادمة.
المصدر:
MENAFN07102024000202011048ID1108754137