التعبئة والإحصاء: القطاع العام نفذ 50.7% من الوحدات السكنية خلال 2022-2023

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة عام (2022/2023) بلغ 239.9 ألف وحدة باستثمارات قدرها 262.1 مليار جنيه، مقابل 246.1 ألف وحدة عام (2021/2022) باستثمارات قدرها 143.5 مليار جنيه.

وأضاف الجهاز، في بيان صحفي اليوم بمناسبة اليوم العالمي للإسكان، أن الإسكان الاقتصادي جاء في المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 89.6 ألف وحدة بنسبة قدرها 37.4٪، يليـه الإسكـان الاستثماري بعدد 59.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 24.9٪، مضيفا أنه تلاه الإسكان المتوسط بعدد 49.8 ألف وحدة بنسبة 20.8٪، ويليه الإسكان الفاخر بعدد 31.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 13.3٪، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 8.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 3.4٪، ثم الإسكان منخفض التكاليف بعدد 802 وحدة بنسبة قدرها 0.3٪ من الإجمالي العام عام (2022/2023).

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ولفت إلى أن القطاع (الحكومي/العام/أعمال عام) قام بتنفيذ عدد 121.6 ألف وحدة بواسطة القطاع (الحكومي/العام/ أعمال عام) عام (2022/2023)، بنسبة 50.7٪ من الإجمالي العام مقابل 130.7 ألف وحدة عام (2021/2022)، موضحا أن الإسكان الاستثماري جاء في المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 59.8 ألف وحدة بنسبة 49.2٪، يليه الإسكان الاقتصادي بعدد 49.4 ألف وحدة بنسبة 40.6٪، ثم الإسكان المتوسط بعدد 10 الأف وحـدة بنسبة 8.2٪ يليه الإسكان الفاخر بعدد 2055 وحدة بنسبة 1.7٪ ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 387 وحدة بنسبة 0.3 ٪ من إجمالي القطاع (الحكومي/العام/أعمال عام) عام (2022/2023).

وأشار إلى أن محافظة القليوبية جاءت في المرتبة الأولى بعـدد 18.9 ألـف وحدة بنسبة 15.5٪ يليها محافظة القاهرة بعدد 18.1 ألف وحدة بنسبة 14.9٪ ومحافظة جنوب سيناء في المرتبة الاخيرة بعدد 20 وحدة بنسبة 0.02٪ من إجمالي القطاع (الحكومي/العام/أعمال عام) عام (2022/2023).

وأضاف أنه تم تنفيذ عدد 118.3 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام (2022/2023) بنسبة 49.3٪ من الإجمالي العام مقابل 115.4 ألف وحدة عام (2021/2022)، لافتا إلى أن الإسكان الاقتصادي جاء في المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 40.3 ألف وحدة بنسبة 34٪ يليه الإسكان المتوسط بعدد 39.8 ألف وحدة بنسبة 33.7٪ ثم الإسكان الفاخر بعدد 29.7 ألف وحدة بنسبة 25.1٪ ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 7.7 ألف وحدة بنسبة 6.5٪ وأخيرا الإسكان المنخفض التكاليف بعدد 802 وحدة بنسبة 0.6% من إجمالي القطاع الخاص عام (2022/2023).

وأوضح أن محافظة الجيزة جاءت في المرتبة الاولى بعــدد 36.1 ألف وحدة بنسبة 31.1 ٪ يليها محافظة القاهرة بعدد 33.3 ألف وحدة بنسبة 28.2٪ ومحافظة شمال سيناء في المرتبة الأخيرة بعدد 3 وحدات بنسبة قدرها 0.003 ٪ من إجمالي القطاع الخاص عام (2022/2023).

وفيما يتعلق بمشروع الاسكان الاجتماعي (المليون وحدة)، أضاف المركز أن أجمالي عدد الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي (المليون وحدة) بلغ 568.7 ألف وحدة منفذ منهم 47.1 ألف وحدة عام عام (2022/2023) نفـذ منـها الجهـاز المركزي للتعمير 580 وحدة بنسبة 1.2٪ باستثمـارات قدرهـا 137.9 مليون جنيه، مديريات الإسكان 4.1 ألف وحدة بنسبة 8.6٪ باستثمارات قدرها 601.4 مليون جنيه، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 42.5 ألف وحدة بنسبة 90.2٪ باستثمارات قدرها 56.9 مليار جنيه.

وعن مشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط)، أكد أن عـدد الوحدات بمشـروع سكن مصر (الإسكان المتوسط) بلغ 52.9 ألف وحـدة منفذ منهـم 5.3 ألــف وحــدة عام (2022/2023) كـان أكبر عدد وحدات منفـذه بمدينة العلمين الجديـدة حيث بلغ 2.2 ألف وحــدة بنسبة 41.1٪ وأقل عـدد وحدات بمدينة المنصورة الجديدة حيث بلغ 336 وحدة بنسبة 6.3٪ من الإجمالي.

وعن مشروع الطابع الحديث (الإسكان المتوسط)، لفت المركز إلى أن عدد الوحدات بمشروع الطابع الحديث (الإسكان المتوسط) بلغ 5760 وحدة منفذ منهم 1872 وحدة منفذه، وعدد الوحدات الجاري تنفيذها7760 وحدة عام (2022/2023).

ولفت الجهاز حول مشروع محور الإسكان فوق المتوسط ، إلى أن إجمالي عدد الوحدات الجاري تنفيذها بمشروع محور الإسكان فوق المتوسط بلغ 7.3 ألف وحدة باستثمارات قدرهـا 14.6 مليار جنيه عام (2022/2023)، أما عن مشروع كمبوند 700 فدان (الإسكان فوق متوسط)، فقد بلغ اجمالي عدد الوحدات الجاري تنفيذها بمشروع كمبوند 700 فدان (الإسكان فوق متوسط) 8.7 ألف وحدة باستثمارات قدرها 3.0 مليار جنيه عام (2022/2023).

وعن مشروع جنه مصر (الإسكان الفاخر)، ذكر الجهاز أن عـدد الوحدات بمشروع جنة مصر (إسكان فاخر) بلغ 27.8 ألف وحـدة بالمدن الجديدة منفذ منهم 432 وحدة منفذة و17.6 ألف وحدة جار تنفيذها باستثمارات قدرها 1.4 مليار جنيه عام (2022/2023)، أما المشروعات التي تمت بالمدن الجديدة تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (الإسكان الفاخر)، فأكد أن اجمالي عدد الوحدات المنفذة بلغ 560 وحـدة و31.6 ألف وحدة جارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات قدرها 6.7 مليار جنيه، وعـدد الوحدات المنفذة بالمنصورة الجديدة 872 وحــدة والجـاري تنفيذهـا 254 وحدة باستثمارات قدرها 0.3 مليـار جنيه , 10256 وحدة جار تنفيذها بالعلمين الجديدة باستثمارات قدرها 8.2 مليار جنيه و3378وحدة جار تنفيذها بغرب كارفور باستثمارات قدرها 0.6 مليار جنيه عام (2022/2023).

وحول مشروع داره الإسكان الاستثماري – تابع لصندوق التنمية الحضرية، أشار إلى أن اجمالي عدد الوحدات المنفذة بمشروع داره (الإسكان الاستثماري) بلغ 61 إلف وحدة باستثمارات قدرها 74.5 مليار جنيه عام (2022/2023).

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للإسكان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم /الإثنين/، الأول من شهر أكتوبر سنوياً، ويهدف إلى امكانية الحصول على سكن مناسب وهو يعد أحد حقوق الانسان الأساسية، كما يهدف إلي تذكير العالم بالمسئولية المشتركة لتوفير سكن للأجيال القادمة.

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