الشربيني: مصر مستعدة لنقل خبراتها في مجال التنمية العمرانية إلى العراق

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل المهندس شريف الشربيني، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفير قحطان طه خلف، سفير العراق بالقاهرة، والوفد المرافق له، بمكتبه عصر اليوم، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك، ونقل التجربة العمرانية المصرية لأشقائنا بالعراق، ومشاركة شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المصرية فى تنفيذ المشروعات التنموية بالعراق، وذلك بحضور الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسفير حسن الليثى، مستشار الوزارة للتعاون الدولى.

ورحب المهندس شريف الشربيني، بالسفير قحطان طه خلف، والوفد المرافق له فى بلدهم الثانى مصر، مؤكداً أن الدولة المصرية، مستعدة لنقل خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية لأشقائنا بالعراق، وجاهزة لتصدير الخبرات في منظومة التشييد والبناء، وموضحاً أن شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المصرية، لديها من الخبرات والإمكانات والمعدات والكوادر البشرية، ورؤوس الأموال، ما يؤهلها للمشاركة بقوة فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية للأشقاء بالعراق، كما أن مصر تمكنت خلال الفترة الماضية، من توطين أغلب الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، وجاهزون للتصدير لأشقائنا فى العراق، والدول العربية والإفريقية.

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وأشار الوزير، إلى أن هناك العديد من الملفات التى يمكن التعاون بشأنها، وخاصة فى ظل ما حققته الدولة المصرية من طفرة كبيرة في مجال التنمية العمرانية، سواءً في مجال تنفيذ الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلائم مختلف شرائح المجتمع، وتنمية المدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، ومشروعات مرافق مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحى، ومشروعات تحلية مياه البحر، لتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المائية.

وأكد وزير الإسكان، أن الدولة المصرية مستعدة لتقديم مختلف أوجه الدعم الفنى فى مجالات التنمية العمرانية، من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجهاتها التابعة، أو من خلال شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والمطورين العقاريين، بما يمتلكونه من إمكانات كبيرة وخبرات متراكمة نتيجة حجم المشروعات الكبير التى تم ويجرى تنفيذها في ربوع الدولة المصرية .

ودعا المهندس شريف الشربيني، السفير العراقى بالقاهرة، للمشاركة من خلال الدولة والشركات والمستثمرين من العراق، فى المنتدى الحضرى العالمى، والذى يمثل فرصة ومنصة لتعزيز وتعميق التعاون فى مختلف المجالات، وعقد لقاءات مع شركات المقاولات المصرية، والمطورين العقاريين، والهيئات الحكومية المختلفة، على هامش المنتدى لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية لمشروعات التنمية المختلفة، بما يتيح للوفود الاطلاع المباشر على التجربة العمرانية المصرية، حيث رحب السفير العراقى بالقاهرة بالمشاركة، متمنياً لمصر النجاح والتوفيق في تنظيم هذا الحدث العالمى.

وأوضح السفير قحطان طه خلف، سفير العراق بالقاهرة، أن رئيس الوزراء العراقي، مهتم بتعزيز تواجد ومشاركة شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، سواء فى إنشاء الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى وتحلية مياه البحر، وغيرها من المشروعات التنموية.

وأكد السفير قحطان طه خلف، عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، ورغبة بلاده فى الاستفادة من التجربة العمرانية المصرية الرائدة، فى أبعادها المختلفة، وتعزيز التعاون مع الدولة المصرية فى مختلف المجالات، داعياً شركات المقاولات المصرية للمشاركة فى معرض الاستثمار الذى سيتم تنظيمه بالعراق فى شهر نوفمبر المقبل، حتى يتسنى لهم الاطلاع على الفرص المتاحة بدولة العراق، حيث أكد الوزير أنه سيتم نقل الدعوة للشركات المصرية للمشاركة بقوة في هذه الفعالية.

وتم الاتفاق على التواصل بين المختصين من الجانبين لتفعيل مذكرة التفاهم السابق توقيعها، وتنظيم لقاء بين رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولى التشييد والبناء، ورئيس الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، ورئيس اتحاد المقاولين العرب خلال زيارته الحالية لمصر.