1700 إصابة سنويا بسرطان الثدي في الأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - أطلقت وزارة الصحة اليوم الاثنين، النسخة المحدثة من الأدلة الإرشادية الوطنية للكشف والتشخيص المبكر عن سرطان الثدي في الأردن.





وقال أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، إن إطلاق النسخة يأتي تنفيذا لكتاب التكليف السامي الذي وجه الحكومة لتنفيذ خطة التغطية الصحية الشاملة والمرحلة الأولى منها، والتي تركز على الرعاية الصحية الأولية والوقائية بتكامل مع جميع القطاعات، وتطبيقا لرؤية التحديث الاقتصادي التي أكدت أهمية إصدار الأدلة الإرشادية السريرية لمختلف الأمراض، باعتبارها من أهم وسائل الحوكمة السريرية وتحسين جودة الخدمة الصحية.





وبين الشبول أنه تم تحديث الأدلة الإرشادية بجهود اللجنة الفنية الوطنية متعددة القطاعات والتخصصات وبقيادة البرنامج الأردني لسرطان الثدي، لتقدم توجيهات وإرشادات واضحة تمكن الكوادر الصحية من التشخيص السليم والكشف المبكر عن سرطان الثدي، في إطار جهود الوقاية والسيطرة على سرطان الثدي في الأردن.





وأضاف، أن لهذه الأدلة دورا في توجيه برامج التوعية والتثقيف للسيدات وللمجتمع بشكل عام، ما يسهم في تحسين معدلات الكشف المبكر والحد من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذا المرض.





وأشار إلى أن إحصائيات السجل الوطني للسرطان على مدى العقدين الماضيين، تشير إلى أن سرطان الثدي هو الأكثر انتشارا بين النساء في الأردن، بمتوسط يتجاوز 1700 حالة جديدة سنويا خلال آخر 3 سنوات، وبنسبة 20 بالمئة من حالات السرطان.





ولفت الشبول إلى إحراز تقدم ملموس في تشجيع النساء على إجراء فحص الماموجرام وزيادة الوعي بأهمية الكشف المبكر، وتغيير المفاهيم العامة وقبول الفحص، ما ساهم في تحسين معدلات النجاح في التشخيص والعلاج، وتقليل التشخيص في المراحل المتأخرة، وتحسين معدلات النجاة والبقاء.





من جهتها، قالت مديرة البرنامج الأردني لسرطان الثدي الدكتورة ريم العجلوني، أن الدليل الإرشادي للكشف المبكر عن السرطان يأتي استكمالاً لجهود حثيثة يقوم بها البرنامج بالتعاون مع شركائه في مكافحة سرطان الثدي في الأردن، ويمثّل ثمرة جهود وطنية مشتركة بمشاركة لجنة وطنية متميزة من أصحاب الاختصاص هدفها تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدَّمة للنساء في الأردن.





وبينت أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء، لافتة إلى أن الإحصائيات تشير إلى أنّ الكشف المبكر يزيد من معدّلات الشفاء بشكل كبير حيث يمكن أن تصل معدّلات الشفاء إلى 95 بالمئة عند اكتشاف المرض في مراحله الأولى.





وأكدت أنّ الفحص الدوري والتوعية المستمرة أمران في غاية الأهمّية، وهذا ما يقوم به البرنامج الأردني لسرطان الثدي، والذي أطلق عام 2007 بقيادة مؤسسة ومركز الحسين للسرطان وبالتعاون مع وزارة الصحة كبرنامج وطني متكامل لتعزيز الكشف المبكر.





وأشارت العجلوني إلى أن الدليل يهدف إلى توحيد الممارسات السريرية وتعزيز جودة الخدمات الصحية المتعلقة بالكشف المبكر وتشخيص سرطان الثدي، ما يسهم في إنقاذ حياة السيدات.





وعرض رئيس قسم السيطرة على السرطان في وزارة الصحة الدكتور عبدالله معتوق لأبرز مؤشرات سرطان الثدي للأعوام 2021-2022 مصنفة بحسب مراحل المرض.





ويأتي اطلاق النسخة المحدثة من الأدلة الإرشادية الوطنية للكشف والتشخيص المبكر عن سرطان الثدي في الأردن، كجزء من احتفال وزارة الصحة، ومؤسسة ومركز الحسين للسرطان، والبرنامج الأردني لسرطان الثدي بشهر أكتوبر الوردي، شهر التوعية بسرطان الثدي.



