"du Pay" تطلق سحوبات للفوز بجوائز بقيمة نصف مليون درهم على التحويلات المالية الدولية

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت "du Pay"، ذراع الخدمات المالية الرقمية المتطورة لــــــــ "دو"، اليوم، عن إطلاق حملة ترويجية جديدة تتضمن إجراء سحوبات تتيح للعملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية عند اتمام التحويلات المالية الدولية عبر تطبيق "du Pay. وخلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2024، سيحظى عملاء "du Pay" بفرصة الفوز بإحدى الجوائز المالية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 500 ألف درهم.
وخلال فترة الحملة، تتيح "du Pay"، الفرصة لأحد العملاء المشاركين المحظوظين للفوز بالجائزة الكبرى البالغ قيمتها 100 ألف درهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن أيضاً أكثر من 1600 عميل آخر من الفوز بجوائز نقدية متنوعة تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم، إذ يحظى كل عميل أجرى معاملة تحويل مالي دولي بقيمة 400 درهم أو أكثر بفرصة منفردة للدخول في السحب، مما يزيد من فرص الفوز مع إجراء كل معاملة بهذا المبلغ.
وسيتم اختيار الفائزين من خلال سحب إلكتروني تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي. حيث من المقرر الإعلان عن أسماء الفائزين في شهر يناير 2025، وسوف يتم إضافة قيمة الجوائز النقدية مباشرة إلى حسابات "du Pay" الخاصة بالعملاء الفائزين خلال شهر من إجراء السحب الإلكتروني. وتسعى “du Pay” من خلال هذه الحملة على تشجيع العملاء للاستفادة من التجربة التي يقدمها التطبيق، حيث يجمع بين الراحة والأمان في إرسال الأموال إلى جميع أنحاء العالم، مع إمكانية الفوز بمكافآت وجوائز مالية كبيرة.
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