تألق نحو النجاح: الحدث السنوي الثالث لمجموعة ذا سيفنتي ناينث يعود من جديد

(MENAFN
- SOAR PR) تعلن مجموعة "ذا سيفنتي ناينث" ، الشركة الرائدة عالميًا في إدارة الأصول، بفخر عن حدثها السنوي الثالث في نادي الإمارات للجولف. من المقرر أن يقام الحدث يوم الخميس، 17 أكتوبر، حيث أصبح هذا الحدث تقليدًا سنويًا يشكل فرصة لشكر العملاء والشركاء المميزين، بالإضافة إلى الاحتفال بالنجاح والنمو. ولأول مرة، سيتم فتح باب الحضور للمشاركين الجدد للتعرف على فرص الاستثمار مع فريق "ذا سيفنتي ناينث".
تأسست مجموعة "ذا سيفنتي ناينث" على يد رائد الأعمال ديفيد ويبستر، الذي كان أحد أكبر مالكي العقارات الخاصة في المملكة المتحدة بأكثر من 800 عقار، إلى جانب أبنائه جيك وكيرتس ، تشتهر المجموعة بمكانتها الفريدة في قطاعي العقارات والموارد الطبيعية، حيث تتخصص في شراء وتطوير الأصول التي تقل قيمتها خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية.
منذ انطلاقتها، التزمت مجموعة "ذا سيفنتي ناينث" بقيم الشفافية والابتكار، مركزةً على تحقيق ثروة مستدامة من خلال استثمارات متنوعة تشمل القطاعات السكنية والترفيهية والتجارية والموارد الطبيعية والأسهم.
و علق ديفيد ويبستر، رئيس مجموعة ذا سيفنتي ناينث : "لقد أصبح الحدث السنوي الثالث جزءًا أساسيًا من جهودنا لتعزيز الروابط الوثيقة مع شركائنا، إلى جانب تقديم تجربة رياضية مميزة. إنه فرصة مثالية لتبادل الرؤى حول مستقبل النمو والنجاح المشترك."
في استعراض للنجاحات السابقة، جمع الحدث الأول في عام 2022 أكثر من 100 مستثمر وشريك في نادي الإمارات للجولف ليوم مليء بالأنشطة التفاعلية . سبقه الحدث الافتتاحي الذى أقيم فى كوالالمبور ،ماليزيا ، الذي أطلق الفعالية السنوية ،حيث لم يسلط الضوء فقط على التزام الشركة بالعلاقات العالمية و المجتمع ، بل احتفى ايضا بالشغف المشترك بلعبة الجولف.
شهد الموسم الثاني في عام 2023، الذي أقيم أيضًا في نفس المكان، استقبال أكثر من 150 ضيفًا مرموقًا شاركوا في يوم من الجولف على أفضل ملعب في دبي. استمتع الضيوف بفرصة مثيرة للفوز بسيارة BMW X2 في مسابقة "هول إن ون"، وانتهى اليوم بتجمع مسائي أنيق في المجلس الملكي.
يُجسد الحدث لهذا العام التزام مجموعة "ذا سيفنتي ناينث" بتوسيع مجتمع شركائها وعملائها، مما يشير إلى فصل جديد لهذا الحدث السنوي.
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