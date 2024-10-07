المربع الجديد يعرض تطورات قطاع الضيافة خلال قمة مستقبل الضيافة

(MENAFN
- Weber Shandwick) الرياض، المملكة العربية السعودية، 6 اكتوبر 2024: شاركت شركة تطوير المربع الجديد، إحدى شركات الصندوق، كراعٍ بلاتيني لقمة مستقبل الضيافة والذي إنعقد بين 30 سبتمبر و02 أكتوبر في دبي. وهدفت الشركة إلى استكشاف الفرص ومواكبة التحول في قطاع الضيافة، فضلاً عن لقاءات قادة قطاع الضيافة والمستثمرين والمطورين. وترأس فريق المربع الجديد، خلال قمة مستقبل الضيافة، الرئيس التنفيذي، مايكل دايك، الذي استعرض رؤية الشركة لمستقبل مستدام لقطاع الضيافة.
وجاءت مشاركة المربع الجديد لتأكيد الالتزام بتطوير بنية تحتية متقدمة، وشبكة وسائل النقل الذكي، ومرافق الترفيه ونمط العيش الحديث، إضافة إلى تعزيز مقومات صناعة السياحة، وأبرزها الفنادق، ومراكز الضيافة، وبيع التجزئة.
وقال مايكل دايك، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المربع الجديد: "يسعى المربع الجديد إلى أن يصبح نقطة جذب للسياحة والضيافة، كما نلتزم في المربع الجديد بتجاوز التحديات ووضع معايير جديدة للتطوير الحضري المستدام ومواكبة التحول في هذا القطاع، خاصة وأننا نؤمن بأن قطاع الضيافة يؤدي دوراً محورياً في إنشاء مجتمعات نابضة بالحياة ويدعم الاقتصاد المحلي."
وتجدر الاشارة أن وجهة المربع الجديد تمتد على مساحة 27 مليون متر مربع من العقارات الفاخرة والموزعة على 18 مجمّعاً سكنياً. ومن المتوقع أن يصل السكان إلى أكثر من 400,000 نسمة. ستكون هذه الوجهة بمثابة نموذج للتخطيط الحضري، حيث سيضم المربع الجديد بنية تحتية مستدامة والعديد من وسائل النقل الذكية. وعلاوة على ذلك، سيقدم المربع الجديد مجموعة من الخدمات تضم أكثر من 100 ألف وحدة سكنية و9,000 غرفة فندقية، بالاضافة إلى 500 ألف متر مربع من مساحات التجزئة. كما ستضم وجهة المربع الجديد العديد من الأماكن الترفيهية والمؤسسات التعليمية ومرافق الرعاية الصحية وملعباً يتسع لـ 45,000 مقعد. ويعيد المربع الجديد تعريف الحياة الحضرية من خلال مفهوم المدينة ”الذكية"، حيث توفر أكثر من 100 ألف منزل عصري ذات جودة عالية. وبفضل المرافق ذات المستوى العالمي، والمدارس الحديثة ومرافق الرعاية الصحية، والتكامل السلس مع منطقة الرياض الحضرية، سيوفر المربع الجديد تجربة لا مثيل لها.
وتهدف رؤية المربع الجديد، إلى أن يصبح وجهة مميزة؛ نظراّ للخدمات الاستثنائية وأماكن الإقامة الفاخرة والتجارب الفريدة التي سيقدمها. كما تسعى الشركة إلى ابتكار تجارب على مستوى عالمي من خلال تبني أحدث التقنيات وممارسات الاستدامة والخدمات العالمية. كما استعرض المربع الجديد خلال القمة، أيقونة الوجهة وهو المكعب، والذي يعتبر تحفة معمارية بتصميم مستوحى من الطراز النجدي، يلتقي فيها الابتكار مع أفضل التقنيات الحديثة؛ لتمنح زوار المكعب تجربة تفاعلية استثنائية. ويحيط بالمكعّب 11 منطقة ترفيهية رئيسية، توفر كل منها تجارب مُتنوعة وفريدة. كما يتربع المكعّب بقواعده المميزة، ليشكل وجهة ضيافة تعيد تشكيل مفهوم الحياة الراقية عبر احتضان العديد من تجارب التسوق التفاعلية ومناطق البيع بالتجزئة، ومساحات ثقافية وسياحية، وكذلك وحدات سكنية ومجموعة من أبرز الفنادق العالمية. ويبلغ طول وعرض وارتفاع هيكل المكعب 400 متر، بما يكفي لاستيعاب 20 مبنى إمباير ستيت في داخله.
وخلال قمة مستقبل الضيافة، تحدث دايك، خلال مقابلة مع مقدم البرامج الشهير في قناة بي بي سي، ستيفن ساكور، عن تفاصيل رؤية المربع الجديد، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الوجهة. كما شارك ستيفن روسو، مدير أول للتنمية والتطوير في حلقة نقاش بعنوان: "مساكن العلامات التجارية: حقبة جديدة في الاستثمار العقاري"، حيث ناقش رؤية المربع الجديد في إثراء قطاع الضيافة في هذه الوجهة.
إن مشاركة المربع الجديد بقمة مستقبل الضيافة تشير على الالتزام بقيادة مستقبل السياحة والضيافة. ومن خلال المشاركة النشطة في الحوارات الدائرة حول مستقبل الضيافة، سيتمكن المربع الجديد من الارتقاء برؤيته الصلبة لمستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية والمنطقة.
MENAFN07102024004056016208ID1108753304
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.