106 قوافل مساعدات بواقع 3577 شاحنة سيرها الأردن إلى غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية، حسين الشبلي، إن الأردن سير 106 قوافل مساعدات بواقع 3577 شاحنة إلى غزة منذ بدء العدوان على غزة.

وأضاف الشبلي، في تصريحات لفضائية "المملكة"، الاثنين، أن تكلفة الشاحنة الواحدة من المساعدات الغذائية، لا تقل عن 25 ألف دولار، بينما تصل تكلفة الشاحنة الواحدة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 200 ألف دولار.

وأشار إلى أن جمع التربعات والمساعدات وتوزيعها داخل قطاع غزة، كانت جميعها بجهود أردنية، لضمان إيصال المساعدات لمستحقيها في الشمال والوسط وجنوب القطاع.

وبين أن الهيئة لديها شراكات مع العديد من الجهات والمنظمات الدولية، لإيصال مساعدات بشكل أكبر إلى قطاع غزة.

ولفت إلى الأردن أراد أن يحدث فرق حقيقي في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن التوجيهات الملكية الساميةكانت دوما بإيجال مختلف الطرق لإيصال المساعدات لأهالي القطاع.

"الاردن لديه القدرة العالية من التنسيق لإيصال المساعدات إلى داخل قطاع غزة دون أن تمكش خارج القطاع لوقت أكبر، مما يدل على إصرار الأردن على توفير المساعدات للفلسطينيين في غزة"، وفق الشبلي.

ووفق القوات المسلحة الأردنية؛ بلغ عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها الطائرات الأردنية إلى قطاع غزة 122 إنزالاً جوياً أردنياً، و266 إنزالاً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بواقع 388 إنزالاً جوياً منذ بدء الحرب على القطاع، لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتوفير الدعم الطبي والإغاثي.