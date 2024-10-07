106 قوافل مساعدات بواقع 3577 شاحنة سيرها الأردن إلى غزة

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- Khaberni) خبرني - قال الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية، حسين الشبلي، إن الأردن سير 106 قوافل مساعدات بواقع 3577 شاحنة إلى غزة منذ بدء العدوان على غزة.
وأضاف الشبلي، في تصريحات لفضائية "المملكة"، الاثنين، أن تكلفة الشاحنة الواحدة من المساعدات الغذائية، لا تقل عن 25 ألف دولار، بينما تصل تكلفة الشاحنة الواحدة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 200 ألف دولار.
وأشار إلى أن جمع التربعات والمساعدات وتوزيعها داخل قطاع غزة، كانت جميعها بجهود أردنية، لضمان إيصال المساعدات لمستحقيها في الشمال والوسط وجنوب القطاع.
وبين أن الهيئة لديها شراكات مع العديد من الجهات والمنظمات الدولية، لإيصال مساعدات بشكل أكبر إلى قطاع غزة.
ولفت إلى الأردن أراد أن يحدث فرق حقيقي في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن التوجيهات الملكية الساميةكانت دوما بإيجال مختلف الطرق لإيصال المساعدات لأهالي القطاع.
"الاردن لديه القدرة العالية من التنسيق لإيصال المساعدات إلى داخل قطاع غزة دون أن تمكش خارج القطاع لوقت أكبر، مما يدل على إصرار الأردن على توفير المساعدات للفلسطينيين في غزة"، وفق الشبلي.
ووفق القوات المسلحة الأردنية؛ بلغ عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها الطائرات الأردنية إلى قطاع غزة 122 إنزالاً جوياً أردنياً، و266 إنزالاً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بواقع 388 إنزالاً جوياً منذ بدء الحرب على القطاع، لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتوفير الدعم الطبي والإغاثي.
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