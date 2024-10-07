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الماضي دخيلا في (جريمة الرمثا)

10/7/2024 9:17:13 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قَبلت عشيرة الزعبي ،
الاثنين ، دخالة العين الشيخ طلال صيتان الماضي، في قضية جريمة القتل التي شهدتها مدينة الرمثا.

وكلفت عشيرتا بني خالد وابو الكاس الماضي دخيلا بعد الجريمة التي راح ضحيتها شخص من عشيرة الزعبي، والمتورط فيها أحد الأشخاص من عشيرة بني خالد بالاشتراك مع فتاة من عشيرة أبو الكاس.

وكلفت العشيرتان الشيخ الماضي بالسير بالإجراءات العشائرية حسب الأصول.

وكان مصدر أمني أعلن اليوم ان بلاغاً ورد قبل ايام بوجود شخص مصاب بعيار ناري داخل منزله في لواء الرمثا مما أدى إلى وفاته، ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات جرى حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وأُلقي القبض عليه واعترف بارتكاب الجريمة وما زال التحقيق جارياً معه تمهيداً لإحالته للقضاء .


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