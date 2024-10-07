خطبت ابنتها بعمر الـ13.. مؤثرة جزائرية تثير الجدل

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت مؤثرة جزائرية معروفة تدعى سلطانة شيرين ليتيسيا عن خطوبة ابنتها صاحبة الـ13 سنة من مراهق يكبرها بعامين، لتفجر بذلك الجدل على مواقع التواصل ممن اعتبروا خطوتها اعتداء على حقوق الطفل.

وفي فيديو، قالت صاحبة ربع المليون متابع على منصة "تيك توك":".. إنَّ أكرم خطيب ابنتي لآنيا، وستجتاز ابنتي امتحان نهاية الثانوي في بيت خطيبها الجديد، إنّ والده مسؤول كبير، وما دخلكم أنتم"؟.

وبعد ساعات من تداول الفيديو على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، سحبته المؤثرة شيرين بعدما لاقى العديد من الانتقادات، وحتى التهديدات برفع شكوى ضدها للهيئات والمنظمات التابعة لحقوق الطفل.

"انتقاد وسخرية"

ولاقى الفيديو العديد من التعليقات المنتقدة، وكذا الساخرة من خطوة المؤثرة:".. أيبلغ بكم حب الشهرة وجمع الإعجابات أن تتاجروا بأبنائكم؟! " وقال آخر:".. ربما خشيت على ابنتها أن لا يقبل أحد الارتباط بها بعدما يعلم أن والدتها متسولة تيك توك".

في حين أبدى آخرون استياءهم مما "تتعرض له ابنة المؤثرة":" .. يجب فتح تحقيق في قضية هذه المؤثرة وما تفعله مع أبنائها، هذا ما رأيناه فقط، ولا نعرف ربما ما يكون أسوأ في الخفاء"، ودعا آخرون إلى "تدخل السلطات المعنية الرسمية وغير الرسمية لإنقاذ الفتاة من والدتها وسحبها منها".

وقال آخر:" .. ليس هناك سن معينة للزواج، في منطقة من الولايات المتحدة الأميركية يزوجون أبناءهم باكرا جدا، لا ضير من الأمر".

من جهتها قالت الناشطة في حقوق الطفل، سامية عروة بأنَّ ".. المظاهر الاجتماعية التي انتشرت عبر تيك توك وبسبب تيك توك، أصبحت هناك مظاهر جديدة وجب دراستها بعمق من طرف أخصائيي الطب النفساني والاجتماعي"، وأضافت المُتحدثة لـ"العربية.نت":" .. تزويج الفتاة في سن مبكرة ظاهرة اجتماعية قديمة جدا، لها ما لها وعليها ما عليها، لكن المخيف في الأمر هو أن تعرض ابنتها القاصر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحول حياتها الشخصية على صغر سنها إلى موضوع يتداوله الجميع، إما سلبيا أو إيجابيا، فالأكيد أنه في الحالتين سيكون لذلك أثر سلبي عليها".