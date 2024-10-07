عالمان أمريكيان يفوزان بجائزة نوبل في الطب 2024

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم فوز العالمين الأمريكيين، فيكتور أمبروس، وغاري روفكون بجائزة نوبل في الطب لهذا العام، لاكتشافهما جزيئات الحمض الريبوزي النووي الميكروي (آر إن أيه) متناهية الصغر، التي تقوم بدور هام في تنظيم الجينات.

وانطلق

موسم جوائز نوبل لهذا العام، اليوم الإثنين، بمنح جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب.



وفي العام الماضي، منح معهد كارولينسكا الجائزة لعالمة الكيمياء الحيوية المجرية الأصل كاتالين كاريكو، وعالم المناعة الأمريكي درو وايزمان، لعملهما على لقاحات إم آر إن أيه ضد كوفيد.19-

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الجوائز في الفئات الأخرى بالتتابع كل يوم من أيام هذا الأسبوع: في الفيزياء، وفي الكيمياء، وفي الأدب، تليها جائزة نوبل للسلام يوم الجمعة، وجائزة نوبل في الاقتصاد يوم الإثنين.



ومن المقرر أن يتم تسليم الجوائز ذاتها في 10 ديسمبر(كانون الأول)، الموافق الذكرى السنوية لوفاة ألفريد نوبل (1896-1833)، مخترع الديناميت والمتبرع بالجوائز.

وتصل قيمة جوائز هذا العام إلى 11 مليون كرونة سويدية أي "قرابة مليون دولار أمريكي" لكل فئة.



