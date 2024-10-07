عالمان أمريكيان يفوزان بجائزة نوبل في الطب 2024

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- Khaberni) خبرني - أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم فوز العالمين الأمريكيين، فيكتور أمبروس، وغاري روفكون بجائزة نوبل في الطب لهذا العام، لاكتشافهما جزيئات الحمض الريبوزي النووي الميكروي (آر إن أيه) متناهية الصغر، التي تقوم بدور هام في تنظيم الجينات.
وانطلق
موسم جوائز نوبل لهذا العام، اليوم الإثنين، بمنح جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب.
وفي العام الماضي، منح معهد كارولينسكا الجائزة لعالمة الكيمياء الحيوية المجرية الأصل كاتالين كاريكو، وعالم المناعة الأمريكي درو وايزمان، لعملهما على لقاحات إم آر إن أيه ضد كوفيد.19-
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الجوائز في الفئات الأخرى بالتتابع كل يوم من أيام هذا الأسبوع: في الفيزياء، وفي الكيمياء، وفي الأدب، تليها جائزة نوبل للسلام يوم الجمعة، وجائزة نوبل في الاقتصاد يوم الإثنين.
ومن المقرر أن يتم تسليم الجوائز ذاتها في 10 ديسمبر(كانون الأول)، الموافق الذكرى السنوية لوفاة ألفريد نوبل (1896-1833)، مخترع الديناميت والمتبرع بالجوائز.
وتصل قيمة جوائز هذا العام إلى 11 مليون كرونة سويدية أي "قرابة مليون دولار أمريكي" لكل فئة.
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