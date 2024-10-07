الموساد تضع خطة في عام 2022 لزرع متفجرات داخل أجهزة الباجر التابعة لحزب الله

(MENAFN
) كشفت صحيفة واشنطن بوست عن تفاصيل حاسمة تتعلق بعمليات الاستخبارات الإسرائيلية الموجهة لمراقبة حزب الله، مع التركيز بشكل خاص على صفقة مثيرة للجدل تتعلق بأجهزة الإرسال. وفقًا لمصادر من الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية، تشير التقارير إلى أن وكالة الاستخبارات الإسرائيلية، الموساد، وضعت خططًا في عام 2022 لزرع متفجرات داخل أجهزة الإرسال المستخدمة من قبل عناصر حزب الله, أكدت السلطات الإسرائيلية أن هذه الأجهزة تم إنتاجها في إسرائيل تحت الإشراف المباشر للموساد، مما يدل على استراتيجية متعمدة لتعقب وربما تحييد أعضاء حزب الله. تم إخفاء المتفجرات بشكل بارع داخل الأجهزة لتفادي الكشف، حتى في حالة تفكيك أجهزة الإرسال.
كما تشير المزيد من تفاصيل التقرير إلى أن صفقة أجهزة الإرسال عُرضت على حزب الله من قبل مسؤول تسويق في عام 2023. من الملاحظ أن أجهزة الإرسال صممت بطريقة تتطلب الضغط على زرين في الوقت نفسه لقراءة الرسائل، مما يستدعي استخدام كلتا اليدين. قد يؤدي هذا التصميم إلى تعقيد الاستخدام في اللحظات الحرجة عندما يكون الوصول السريع للمعلومات ضروريًا, بالإضافة إلى عملية أجهزة الإرسال، تناولت الصحيفة كيفية إدخال الموساد لأجهزة اتصال محمولة مفخخة إلى لبنان بدءًا من عام 2015. يُقال إن هذه الأجهزة المعدلة تحتوي على بطاريات كبيرة، بالإضافة إلى متفجرات ونظام لمراقبة الاتصالات. أتاح هذا الإعداد للاستخبارات الإسرائيلية اعتراض اتصالات حزب الله الإذاعية لمدة تقارب عشر سنوات، مع الاحتفاظ بخيار تحويل هذه الأجهزة إلى قنابل.
وفي 17 سبتمبر 2024، أعلن حزب الله أن عددًا من مقاتليه ومدنيين لبنانيين تعرضوا لإصابات متفاوتة الشدة في انفجارات مرتبطة بهذه "الأجهزة" مما أدى بالمنظمة إلى اتهام إسرائيل بالتخطيط لهذه الهجمات. وورد أن الانفجارات حدثت في مناطق متعددة عبر لبنان، بما في ذلك الضواحي الجنوبية لبيروت ومدن مثل البقاع، النبطية، الحوش، بنت جبيل، صور، طرابلس، بعلبك، وغيرها, تسلط هذه الكشوفات الضوء على مدى جهود الاستخبارات الإسرائيلية لاختراق قنوات الاتصال الخاصة بحزب الله، كما تثير مخاوف كبيرة بشأن الآثار الأوسع على الأمن الإقليمي والعداءات المستمرة بين الفصيلين. مع استمرار التوترات، من المتوقع أن تشكل عواقب هذه الحوادث التفاعلات المستقبلية بين إسرائيل وحزب الله.
MENAFN07102024000045015687ID1108752825
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.