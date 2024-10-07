الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن أكثر من 30 غارة جوية مكثفة على مواقع مختلفة في الضواحي الجنوبية لبيروت

(MENAFN
) في الساعات الأولى من صباح أمس الموافق 6 اكتوبر, شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 30 غارة جوية مكثفة على مواقع مختلفة في الضواحي الجنوبية لبيروت, مما يمثل ما تم تصنيفه على أنه "أعنف ليلة" منذ بدء تصاعد الأعمال العدائية في 23 سبتمبر, أفادت التقارير من الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية أن هذا المستوى غير المسبوق من العدوان قد ارتد صدىً في جميع أنحاء العاصمة, مع تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود من المناطق المستهدفة, مما يبرز شدة الهجمات.
كذلك استهدفت الغارات الجوية مجموعة من المواقع, بما في ذلك محطة وقود "توتال" الواقعة على طريق المطار ومبنى في شارع برجواي في منطقة الغبيري, وشملت المناطق الأخرى المتضررة سيفير, برج البراجنة, صحراء الشويفات, المنطقة الأمريكية, المريجة, اللّلاكي, وحارة حريك, يمثل تصاعد العنف امتدادًا كبيرًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية, التي بدأت في غزة في 7 أكتوبر, لتصل الآن إلى مناطق متعددة في لبنان, بما في ذلك عاصمته, لقد شمل هذا التحول غارات جوية غير مسبوقة وقصفًا بريًا في جنوب لبنان, كل ذلك رغم المناشدات الدولية والقرارات الأممية التي تهدف إلى تعزيز السلام, حتى يوم الجمعة الماضي, أسفرت هذه الأعمال العسكرية عن مقتل ما لا يقل عن 1,181 شخصًا وإصابة 3,318 آخرين, مع كون العديد من الضحايا من النساء والأطفال, بالإضافة إلى ذلك, أدى النزاع إلى تشريد أكثر من 1, 2 مليون شخص, وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة أنباء الأناضول من مصادر لبنانية رسمية.
وردًا على التصعيد الإسرائيلي المتزايد, كثفت ميليشيا حزب الله هجومها المضاد, حيث أطلقت الصواريخ والطائرات المسيرة والمدفعية لاستهداف المواقع العسكرية والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة, كما ركزت الغارات الجوية في جنوب لبنان على بلدات مثل كفرشوبا, بنت جبيل, تبنين, بزواريه, عين بعال, وديار عمار في منطقة صور, مما أدى إلى تدمير كبير للممتلكات, في شرق لبنان, استهدفت القوات الإسرائيلية أيضًا مدينة بعلبك, مهاجمة البلدات المجاورة مثل نيحا, تارية, وبلدة علي النهر في سهل البقاع, إن تصاعد الأعمال العدائية يبرز تصعيدًا مقلقًا في النزاع, مما يثير مخاوف جدية بشأن الأزمة الإنسانية المتزايدة والآثار الأوسع على الاستقرار الإقليمي مع استمرار تصاعد العنف.
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