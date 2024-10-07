اغتيال حسن نصر الله يشير إلى لحظة حاسمة في الديناميكيات الجيوسياسية المتطورة في الشرق الأوسط

(MENAFN
) يشير اغتيال حسن نصر الله, القائد المؤثر لحزب الله, إلى لحظة حاسمة في الديناميكيات الجيوسياسية المتطورة في الشرق الأوسط, شهدت فترة نصر الله تحول حزب الله إلى حليف رئيسي لإيران, حيث أصبح قوة رادعة حاسمة وركيزة أساسية لاستراتيجية طهران الإقليمية, يمثل موته ضربة كبيرة وغير متوقعة ليس فقط لحزب الله, ولكن أيضًا للشبكة الأوسع من الجماعات المدعومة من إيران التي تعمل في المنطقة.
وبالنسبة لإسرائيل, فإن هذا الفعل من الاغتيال يمثل تصعيدًا متعمدًا في صراعها المستمر ضد الخصوم الإقليميين, وخاصة حزب الله وإيران, في أعقاب وفاة نصر الله, بدأت إسرائيل غزوًا بريًا للبنان, مما أدى إلى تكثيف العمليات العسكرية ضد حزب الله في الوقت الذي كانت تتصدى فيه للرد الإيراني, الذي شمل إطلاق ما يقرب من 200 صاروخ باليستي نحو الأراضي الإسرائيلية, منذ الهجوم المدمر الذي شنته حماس في 7 أكتوبر, أظهرت إسرائيل استعدادًا أكبر لتنفيذ عمليات عسكرية عالية المخاطر ضد حلفاء حماس, مع التركيز على القضاء على الشخصيات العليا في كل من حزب الله وفيلق الحرس الثوري الإيراني, على مدار العام الماضي, أدت هذه الاستراتيجية العدائية إلى مقتل المئات من كبار العناصر, مما أدى تدريجيًا إلى تقليص القوة التشغيلية لكل من حزب الله وإيران, ورغم أن هذه الجماعات قد تستمر في الانخراط في صراعات متقطعة, إلا أنها تبدو مترددة في إثارة حرب شاملة مع إسرائيل.
كما تعكس الديناميكيات الحالية داخل إسرائيل توافقًا متزايدًا على أن العودة إلى الوضع القائم قبل 7 أكتوبر لم تعد خيارًا, تشير الدروس المستفادة من الهجمات الأخيرة إلى أن إسرائيل يجب أن تتخلى عن استراتيجية إدارة التهديدات على حدودها, وأن تسعى بدلاً من ذلك إلى تحقيق انتصارات عسكرية حاسمة, بغض النظر عن العواقب المحتملة, في هذا السياق, تثير المناقشات في واشنطن حول استغلال اغتيال نصر الله وضعف إيران من أجل "إعادة تشكيل" الشرق الأوسط صدى للأفكار الخاطئة التي أدت إلى الغزو الأمريكي الفاشل للعراق في عام 2003, إن استمرار النزاع العسكري لا يهدد فقط بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة, ولكن أيضًا يعرض المصالح الأمريكية للخطر, ما لم تحدث تحول في الحكومة الإسرائيلية الحالية, فإن المشهد المستقبلي لكل من إسرائيل والدول المجاورة قد يصبح أكثر غموضًا.
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