إسرائيل تجد نفسها غارقة في حرب متعددة الجبهات

(MENAFN
) مع اقتراب إسرائيل من الذكرى الحزينة لأحد أكثر أحداثها مأساوية, تجد الدولة نفسها غارقة في حرب متعددة الجبهات, خلفية هذه الفوضى هي الهجوم الصاروخي الكبير من إيران في 1 أكتوبر, مما دفع القادة العسكريين الإسرائيليين للاستعداد لرد انتقامي محتمل ضد طهران, الأمور تتعقد أكثر مع الوضع في لبنان, حيث برز صفى هاشم صفى الدين كخليفة محتمل للأمين العام لحزب الله, حسن نصر الله, الذي قُتل مؤخرًا في غارة جوية في الضاحية.
كذلك في جنوب إسرائيل, يشارك جيش الدفاع الإسرائيلي بنشاط في عمليات داخل القرى المحلية, مواجهة مقاومة شديدة من مقاتلي حزب الله الذين هم على استعداد جيد للمعارك الدفاعية, في الوقت نفسه, تتضح التوترات المتزايدة في الضفة الغربية وقطاع غزة, حيث تستعد الجماعات الفلسطينية على ما يبدو لشن هجمات منسقة تهدف إلى إثارة رد فعل قوي في ضوء تصاعد الصراع, تبقى معاناة الرهائن المحتجزين لدى حماس قضية حرجة, مع توقف المفاوضات بشأن الإفراج عنهم, حاليًا, هناك 101 فردًا في الأسر, يُعتقد أن نصفهم تقريبًا لا يزالون على قيد الحياة, مما يخلق وضعًا مأساويًا لعائلاتهم والمجتمع الأوسع.
وفي أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني, الذي شهد إطلاق 200 صاروخ باليستي, من الواضح أنه بينما يلوح تهديد حدوث أضرار كبيرة, فإن النتائج الفعلية كانت محدودة بعض الشيء, لم تقدم السلطات الإسرائيلية تفاصيل شاملة عن أي أضرار لحقت بالمنشآت العسكرية, مع الحفاظ على أن جاهزية سلاح الجو لم تتأثر, ومع ذلك, تشير الصور الفضائية وتقارير عن حطام الصواريخ في مناطق مثل هود هشارون إلى دمار كبير, مع عدم وجود إصابات مسجلة, لقد أثبتت قدرة إسرائيل على اعتراض التهديدات الواردة, خاصة تلك المنطلقة من لبنان, فعاليتها؛ ومع ذلك, فإن ذلك لا يضاهي التحديات التي تطرحها قدرات إيران الصاروخية, يبدو أن النظام الإيراني, الذي يواجه عددًا منخفضًا نسبيًا من الضحايا جراء هجماته الأخيرة, يعيد تقييم استراتيجيته العسكرية, معترفًا بأن الهجمات الصاروخية المستمرة قد تستنزف في النهاية أنظمة الدفاع الإسرائيلية إلى حدودها القصوى.
كما انه عند النظر إلى المستقبل, تظل احتمالية استمرار المواجهة بين إسرائيل وإيران مرتفعة, ستعتمد ديناميكيات هذا الصراع على التطورات المستمرة في أنظمة الهجوم الإيرانية والتطور المقابل في تقنيات الدفاع الإسرائيلية, من المتوقع أن تعزز تقنية الاعتراض بالليزر الأرضية المزمع طرحها العام المقبل قدرات إسرائيل في مواجهة التهديدات القصيرة المدى, خاصة تلك القادمة من لبنان, مما يشير إلى تقدم كبير في سباق التسلح المستمر بين هذين البلدين.
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