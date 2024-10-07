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التعليم العالي وهيئة التدريب العسكري تبحثان تعزيز التعاون المُشترك

10/7/2024 6:11:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - بحث وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، اليوم الاثنين، مع رئيس هيئة التدريب العسكري اللواء ركن محمود هارون، تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة لتطوير قدرات مُنتسبي المؤسَّسة الأمنية، بما يشمل توفير منح دراسية في تخصصات نوعية.

وتطرق الاجتماع، إلى الجهود المبذولة لإرسال الدفعة الثانية من طلبة الكليات الخارجية إلى إندونيسيا، وهي البعثة الثانية من نوعها على مستوى دولة فلسطين التي يتم من خلالها ابتعاث الإناث للدراسة ضمن برنامج الكليات الخارجية.

وحضر اللقاء الوكيل المساعد مدير عام المنح والخدمات الطلابية شادي الحلو، والوكيل المُساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور.

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