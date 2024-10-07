التعليم العالي وهيئة التدريب العسكري تبحثان تعزيز التعاون المُشترك

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - بحث وزير التربية
والتعليم العالي أمجد برهم، اليوم الاثنين، مع رئيس هيئة التدريب العسكري اللواء ركن محمود هارون، تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة لتطوير قدرات مُنتسبي المؤسَّسة الأمنية، بما يشمل توفير منح دراسية في تخصصات نوعية.
وتطرق الاجتماع، إلى الجهود المبذولة لإرسال الدفعة الثانية من طلبة الكليات الخارجية إلى إندونيسيا، وهي البعثة الثانية من نوعها على مستوى دولة فلسطين التي يتم من خلالها ابتعاث الإناث للدراسة ضمن برنامج الكليات الخارجية.
وحضر اللقاء الوكيل المساعد مدير عام المنح والخدمات الطلابية شادي الحلو، والوكيل المُساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور.
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