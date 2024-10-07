غابة سودانية أثرية تُركت للنهب والموت

MENAFN - Khaberni) خبرني - لم تؤذِ الحرب المندلعة في السودان بين الجيش والدعم السريع منذ عام ونصف البشر فقط، بل وصلت الحجر وممتلكات الدولة والأفراد والمرافق العامة.

ففي قلب شمال السودان، قرب مدينة الكرو الأثرية، التي تضم بين جنباتها 55 هرماً، تتربّع غابة أثرية متحجرة، حيث كانت هذه المدينة موطناً لمقابر الملوك الكوشيين، وأدرجت ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2003 كجزء من جبل البركل المقدس وكونها إحدى أبرز المعالم التاريخية للحضارة الكوشية بالسودان.

إلا أنها تركت تعاني وتنازع، فأشجارها العملاقة التي تملأ المكان ليست مجرد صخور متناثرة على الرمال، بل هي كنز أثري نادر لا يُقدّر بثمن، يمثل إحدى أعظم العجائب الطبيعية التي منحتها الطبيعة للبشرية.

وأفاد أحد مواطني المنطقة لـ"العربية.نت"، بأن الموقع الأثري يواجه اليوم مخاطر تهدد وجوده، سواء بالنهب والسرقة أو التخريب والإهمال.

وأوضح أن منطقة الغابة كانت وجهة مميزة للسياح قبل اندلاع الحرب، لكنها الآن لم تعد تحظى بالاهتمام ذاته بسبب الظروف الحالية.

كم تابع أن السيل أثر بشكل كبير على الطريق الخارجي في منطقة الكرو، ما أدى إلى قطع.

بدوره، كشفت كبيرة مفتشي الآثار بالهيئة القومية للآثار والمتاحف في السودان الدكتورة حباب إدريس لـ"العربية.نت"، عن أن الكرو الأثرية تُعد إحدى أبرز الوجهات السياحية، وتعتبر أولى مقابر الملوك الكوشيين.

كما أشارت إلى أن النقوش والرموز التي تزين تلك المدافن لا تزال تحتفظ بألوانها الزاهية، رغم مرور القرون، وكأنها نُقشت بالأمس.

ولفتت إلى أن الغابة تشكّلت نتيجة تحولات مناخية مفاجئة قبل ملايين السنين، حيث تحجرت الأشجار بفعل تقلبات حادة بين الحرارة الشديدة والبرودة القارسة.

وأشارت إلى أن التحجر لم يقتصر على جذوع الأشجار فحسب، بل شمل ثمارها وحتى رؤوس الحيوانات النافقة، لتتحول إلى مخلفات حجرية خالدة عبر الزمن.

إلا أنها حذرت من أن هذه الكنوز الطبيعية تتعرض للسرقة، حيث يُستخدم ما تبقى من ثمارها المتحجرة في تزيين المباني والحدائق، دون أن يدرك اللصوص قيمتها التاريخية التي لا تُقدّر بثمن.

في سياق متصل، روى أحد سكان المنطقة لـ"العربية.نت"، أن هذه الغابة المتحجرة تحيط بها الأساطير والحكايات، لكنها لم تحظَ بالاهتمام الذي تستحقه من الدراسات الأثرية، التي كان يمكن أن تكشف الكثير عن تاريخ المنطقة ونمط الحياة في العصور القديمة.

وأكد أن العديد من تلك القطع الأثرية النادرة قد اختفت دون أثر، تاركةً وراءها تساؤلات مؤلمة حول مصير هذه الكنوز.

سحر خاص يذكر أن خبراء جغرافيون كانوا أشاروا إلى أن التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة، بما في ذلك السيول، تأتي كجزء من دورة مناخية طبيعية.

ومع ذلك، تظل الغابة المتحجرة شاهدةً على زمن كان فيه شمال السودان موطناً لغابات صنوبرية، في حقبة كانت الأمطار الغزيرة تروي الأرض الباردة.

وتقع منطقة الكرو الأثرية على بُعد حوالي 400 كلم تقريبًا شمال العاصمة السودانية الخرطوم، وتُعد واحدة من أهم المواقع الأثرية في السودان. كانت الكرو بمثابة مدفن ملكي في مملكة كوش، وتعود أهميتها إلى الفترة النبتية (900-300 قبل الميلاد)، حيث دُفن فيها عدد من ملوك وملكات كوش.

كما تتميز المنطقة بوجود أهرامات صغيرة وقبور ملكية محفورة في الصخر، بعضها مزين بنقوش ورسوم توضح الطقوس الجنائزية في ذلك العصر. كما توجد في الموقع مقابر تعود للملك بعانخي.

إلى ذلك، تشهد المنطقة اهتماماً كبيراً من علماء الآثار لما تحتويه من آثار حضارية مميزة تعكس قوة المملكة الكوشية وتطورها، خصوصا وأن الأجواء المحيطة بالكرو جافة وصحراوية، وتحيط بها التلال والرمال الذهبية، مما يضفي على الموقع سحره الأثري الخاص.