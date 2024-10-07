مستعمرون وقوات الاحتلال يهاجمون خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN - هاجم مستعمرون وقوات الاحتلال، اليوم الاثنين، منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد الباحث في شؤون الجدار والاستيطان حسن بريجية، بأن مجموعة من المستعمرين تحت حماية قوات الاحتلال هاجمت خلايل اللوز، وتمركزت في منطقة "جبل صبابا"، وحاصر جنود الاحتلال منزل المواطن إبراهيم عبيات الذي يتواجد فيه نسوة وأطفال، وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت في محيطه.
وأضاف بريجية أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الموصل لمنزل عبيات، ومنعت مركبات الهلال الأحمر والدفاع المدني من الوصول إلى المنزل، قبل أن تنسحب من محيط المنزل.
يشار إلى أن قوات الاحتلال والمستعمرين صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم على خلايل اللوز، ومهاجمة منازل المواطنين وحرق الأشجار واقتلاعها.
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