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مستعمرون وقوات الاحتلال يهاجمون خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم

10/7/2024 5:09:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - هاجم مستعمرون وقوات الاحتلال، اليوم الاثنين، منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد الباحث في شؤون الجدار والاستيطان حسن بريجية، بأن مجموعة من المستعمرين تحت حماية قوات الاحتلال هاجمت خلايل اللوز، وتمركزت في منطقة "جبل صبابا"، وحاصر جنود الاحتلال منزل المواطن إبراهيم عبيات الذي يتواجد فيه نسوة وأطفال، وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت في محيطه.

وأضاف بريجية أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الموصل لمنزل عبيات، ومنعت مركبات الهلال الأحمر والدفاع المدني من الوصول إلى المنزل، قبل أن تنسحب من محيط المنزل.

يشار إلى أن قوات الاحتلال والمستعمرين صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم على خلايل اللوز، ومهاجمة منازل المواطنين وحرق الأشجار واقتلاعها.

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