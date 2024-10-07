أربع إصابات بينها خطيرة واعتقال 18 آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم قلنديا

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس/PNN- أصيب أربعة أطفال
بالرصاص الحي أحدهم بجروح خطيرة، واعتقل 18 مواطنا، اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عشرات المنازل، واعتقلت 18 مواطنا هم: محمد زهران، ومحمود علقم، وايهاب شحرور، وأحمد جهاد الشوعاني، وموسى حزين، ومحمد اسحاق يعقوب، وايهاب بزيع، وكرم البرية، ومحمد حسن البريه، وأحمد حسن اللوزي، وعيسى جحجوح، وأحمد جمال الحوت، وموسى جحجوح، وأحمد عليان، وقبيل حماد، وأحمد علي، والشقيقين شريف وسعيد محمد سعيد زايد.
وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها في رام الله والبيرة، تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص الحي، أحد الاصابات وصفت بالخطيرة جدا
وجاري انعاش قلب ورئتين.
وأغلق الاحتلال طرقا في محيط مخيم قلنديا وبلدة كفرعقب
ويصيب شابا بالرصاص الحي خلال اقتحامه المستمر لمخيم قلنديا.
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