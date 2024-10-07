أربع إصابات بينها خطيرة واعتقال 18 آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم قلنديا

MENAFN - Palestine News ) القدس/PNN- أصيب أربعة أطفالبالرصاص الحي أحدهم بجروح خطيرة، واعتقل 18 مواطنا، اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عشرات المنازل، واعتقلت 18 مواطنا هم: محمد زهران، ومحمود علقم، وايهاب شحرور، وأحمد جهاد الشوعاني، وموسى حزين، ومحمد اسحاق يعقوب، وايهاب بزيع، وكرم البرية، ومحمد حسن البريه، وأحمد حسن اللوزي، وعيسى جحجوح، وأحمد جمال الحوت، وموسى جحجوح، وأحمد عليان، وقبيل حماد، وأحمد علي، والشقيقين شريف وسعيد محمد سعيد زايد.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها في رام الله والبيرة، تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص الحي، أحد الاصابات وصفت بالخطيرة جدا

وجاري انعاش قلب ورئتين.

وأغلق الاحتلال طرقا في محيط مخيم قلنديا وبلدة كفرعقب

ويصيب شابا بالرصاص الحي خلال اقتحامه المستمر لمخيم قلنديا.