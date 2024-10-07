53 بالمئة من الإسرائيليين: حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/PNN- أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام، الاثنين، أن أغلبية الإسرائيليين (53 بالمئة) تعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء "الحرب" في قطاع غزة.

والاثنين تحل الذكرى السنوية الأولى لبدء إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب "الإبادة الجماعية" المتواصلة بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأسفرت حرب الإبادة عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وأجرى مركز فيتربي للرأي العام وأبحاث السياسات، في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، هذا الاستطلاع وشمل عينة عشوائية من 1000 إسرائيلي بهامش خطأ 3.10 بالمئة.

ووفق النتائج، التي نشرتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الاثنين، أعرب 53 بالمئة عن اعتقادهم بأنه حان الوقت لإنهاء "الحرب".

وقال حوالي ثلثي الإسرائيليين إن شعورهم بالأمن الشخصي تدهور منذ 7 أكتوبر 2023.

واعتبر 62 بالمئة أن عودة الأسرى الإسرائيليين من غزة هي الهدف الرئيسي لإسرائيل، فيما قال 29 بالمئة إن إسقاط حماس هو الهدف الرئيسي.

وعلى الرغم من رغم مرور عام على بدء حربها لإبادة غزة، إلا أن إسرائيل تعجز عن تحقيق أي من أهدافها المعلنة، ولاسيما استعادة الأسرى من القطاع والقضاء على قدرات حماس.

وبوتيرة يومية، تعلن حماس عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على إسرائيل، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

وأعرب 8 بالمئة من الإسرائيليين عن اعتقادهم بأنه "من المرغوب فيه أن تحكم السلطة الفلسطينية قطاع غزة بعد الحرب".

ودون تحديد نسب، أظهرت النتائج انقساما بين متفائلين ومتشائمين بشأن مستقبل إسرائيل.

واعتبرت أعلى نسبة، وهي 38 بالمئة، أن حربا شاملة متعددة الجبهات هي أكبر تهديد خارجي لإسرائيل.



ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه، متجاهلة التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ووفق الأرقام الرسمية، قتلت إسرائيل 2044 شخصا وأصابت 9678 منذ بداية القصف المتبادل مع "حزب الله" في 8 أكتوبر 2023، بينهم 1212 شهيداً و3427 جريحا، منهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وأكثر من 1.2 مليون نازح، منذ أن بدأت إسرائيل شن حرب واسعة على لبنان في 23 سبتمبر وحتى مساء الأحد.

ووفق نتائج الاستطلاع، حصلت جميع المستويات العليا في القيادة السياسية والعسكرية على علامات منخفضة إلى متوسطة لأدائها منذ 7 أكتوبر 2023.

وحصل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وزعيم المعارضة يائير لابيد ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أدنى الدرجات، دون تحديد النسب.

وفي 7 أكتوبر 2023، نفذت حماس عملية "طوفان الأقصى" بمهاجمة قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

ومثَّلت عملية "طوفان الأقصى"، وفق مسؤولين إسرائيليين، أكبر فشل مخابراتي وعسكري وذلك منذ قيام "دولة" إسرائيل عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة.

والأحد، أعرب 35 بالمئة من الإسرائيليين عن اعتقادهم بأن تل أبيب خسرت الحرب أمام حركة حماس، وفق نتائج استطلاع للرأي أجرته قناة "كان" العبرية الرسمية، بالتعاون مع معهد "كنتر" (غير حكومي).



