كتائب القسام تقصف تل أبيب في ذكرى السابع من أكتوبر

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل/PNN- أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قصف
تل أبيب برشقة من الصواريخ.
وأكدت الكتائب أن القصف يأتي "ضمن معركة الاستنزاف المستمرة وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين وتهجير أبناء شعبنا".
وقالت جبهة الاحتلال الداخلية إن صفارات إنذار دوت في تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل، وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن المنطقة استهدفت بصواريخ أطلقت من قطاع غزة.
وأكدت إذاعة جيش الاحتلال رصد إطلاق 5 صواريخ باتجاه تل أبيب من منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سقوط شظايا في مدينة حولون جنوب تل أبيب بعد اعتراض القبة الحديدية لعدد من الصواريخ.
وقال الإسعاف الإسرائيلي إن الصواريخ تسببت في إصابة شخصين بجروح طفيفة.
وتزامن قصف تل أبيب مع الذكرى الأولى لمعركة“طوفان الأقصى”، التي بدأتها فصائل المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
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