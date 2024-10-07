كتائب القسام تقصف تل أبيب في ذكرى السابع من أكتوبر

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/PNN- أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تل أبيب برشقة من الصواريخ.

وأكدت الكتائب أن القصف يأتي "ضمن معركة الاستنزاف المستمرة وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين وتهجير أبناء شعبنا".

وقالت جبهة الاحتلال الداخلية إن صفارات إنذار دوت في تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل، وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن المنطقة استهدفت بصواريخ أطلقت من قطاع غزة.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال رصد إطلاق 5 باتجاه تل أبيب من منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سقوط شظايا في مدينة حولون جنوب تل أبيب بعد اعتراض القبة الحديدية لعدد من الصواريخ.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن الصواريخ تسببت في إصابة شخصين بجروح طفيفة.

وتزامن قصف تل أبيب مع الذكرى الأولى لمعركة“طوفان الأقصى”، التي بدأتها فصائل المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.