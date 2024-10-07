وزارة الكهرباء تشارك بمعرض (بيت العمر) لتلبية احتياجات الأفراد في البناء والتجهيز السكني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 7 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مشاركتها في معرض
(بيت العمر) - الذي انطلق في أرض المعارض بمنطقة مشرف اليوم الاثنين - لتلبية احتياجات الأفراد في مجالي البناء والتجهيز السكني.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن مشاركتها في المعرض الذي يستمر إلى 12 أكتوبر الجاري تندرج ضمن جهودها الرامية إلى توعية الجمهور بأهمية الاستهلاك المسؤول للموارد الكهربائية والمائية وإيصال المعلومات الأساسية التي يحتاجها العملاء في إنشاء مساكن موفرة للطاقة.
وبهذا الشأن أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بمعايير مدونة الطاقة (R6) والتعريف بالأجهزة ذات الكفاءة العالية في توفير الكهرباء والماء موضحة أن مهندسين من فرقها سيتولون تقديم الإرشادات والنصائح القيمة والتعريف ببرنامج (حافز) للترشيد الذي يمنح حوافز للعملاء منظمي البرنامج ومن يثبت ترشيدهم للطاقة.
وأشارت الوزارة إلى سعيها وحرصها من خلال المشاركة في المعرض أيضا على التواصل المباشر مع الجمهور وتحسين استخدام الطاقة في المساكن مما يسهم مباشرة في تقليل قيمة فواتير الاستهلاك والارتقاء بمستوى جودة الحياة. (النهاية)
ف ر / ع س
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