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وزارة الكهرباء تشارك بمعرض (بيت العمر) لتلبية احتياجات الأفراد في البناء والتجهيز السكني

10/7/2024 4:55:06 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مشاركتها في معرض (بيت العمر) - الذي انطلق في أرض المعارض بمنطقة مشرف اليوم الاثنين - لتلبية احتياجات الأفراد في مجالي البناء والتجهيز السكني.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن مشاركتها في المعرض الذي يستمر إلى 12 أكتوبر الجاري تندرج ضمن جهودها الرامية إلى توعية الجمهور بأهمية الاستهلاك المسؤول للموارد الكهربائية والمائية وإيصال المعلومات الأساسية التي يحتاجها العملاء في إنشاء مساكن موفرة للطاقة.
وبهذا الشأن أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بمعايير مدونة الطاقة (R6) والتعريف بالأجهزة ذات الكفاءة العالية في توفير الكهرباء والماء موضحة أن مهندسين من فرقها سيتولون تقديم الإرشادات والنصائح القيمة والتعريف ببرنامج (حافز) للترشيد الذي يمنح حوافز للعملاء منظمي البرنامج ومن يثبت ترشيدهم للطاقة.
وأشارت الوزارة إلى سعيها وحرصها من خلال المشاركة في المعرض أيضا على التواصل المباشر مع الجمهور وتحسين استخدام الطاقة في المساكن مما يسهم مباشرة في تقليل قيمة فواتير الاستهلاك والارتقاء بمستوى جودة الحياة. (النهاية)

ف ر / ع س




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