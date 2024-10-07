إسبانيا.. المزارع الشمسية تكسو المشهد الريفي ضمن خطة استقلال الطاقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من هنادي وطفة
(تقرير) مدريد - 7 - 10 (كونا) -- تسعى إسبانيا منذ أعوام لتحقيق استقلالها في مجال الطاقة والانتقال إلى مستقبل مستدام باستثمار مصادر الطاقة المتجددة وعلى رأسها طاقتا الرياح والشمس.
وتشير شركة الكهرباء الوطنية الإسبانية (ريد الكتريكا) في تقريرها السنوي لعام 2023 الصادر أخيرا إلى نجاح إسبانيا في توليد 50 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة في إنجاز تاريخي "غير مسبوق" يضعها على مسار تحقيق أهدافها على المدى الطويل.
وتتطلع إسبانيا وفق خطتها الوطنية المتكاملة للطاقة والمناخ للفترة بين 2023 و2030 إلى تعزيز استقلالها الطاقي وخفض الاعتماد على الطاقة المستوردة إلى 50 في المئة بحلول عام 2030 على أن تكون نسبة 81 في المئة من إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وتنص الخطة الإسبانية أيضا على خفض نسبة انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 55 في المئة مقارنة بعام 2005 وتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050.
وفي إطار ذلك بدأت إسبانيا بالسعي للاستفادة بكفاءة من موقعها "الجيوستراتيجي" ومناخها المشمس الذي يضفي عليها جاذبية خاصة لدى المستثمرين في القطاع إذ يشير مؤشر جاذبية الدول في مجال الطاقة المتجددة الذي تعده شركة الاستشارات (إيرنست آند يونغ) إلى أن إسبانيا هي "الدولة ال10 في العالم التي تتمتع بأكبر جاذبية للمستثمرين في مجال الطاقة".
ووفقا لمعلومات وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسبانية المستمدة من قاعدة البيانات (إف دي آي ماركتس) التابعة لصحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية تعد إسبانيا كما في عام 2023 "أكبر مستقبل لمشاريع الطاقة المتجددة في العالم والرابعة في العالم التي استقبلت أكبر عدد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع (الجرين فيلد) في العالم في الفترة بين عامي 2018 و 2023".
وتؤكد ذلك بيانات شركة الكهرباء الإسبانية (ريد الكتريكا) التي أشارت إلى نمو منشآت الطاقة المتجددة في إسبانيا بنسبة 40 في المئة في الفترة بين عامي 2019 و2023 في وقت كانت منشآت الطاقة الكهروضوئية "الأكثر نموا" خلال تلك الفترة.
ووفق التقرير السنوي للشركة الوطنية فإن استطاعة الطاقة الكهروضوئية نمت بنسبة 28 في المئة في عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه لتبلغ الاستطاعة الإجمالية 25549 ميغا وات وذلك دون احتساب الاستهلاك الذاتي للأسر والشركات الصغيرة الذي نما بدوره بشكل كبير في الأعوام القليلة الماضية لا سيما بسبب الحرب في أوكرانيا والإعانات الحكومية.
من جهة أخرى قال الاتحاد الاسباني للطاقة الكهروضوئية في تقريره السنوي الذي أعده بالتعاون مع جامعة (كاستيا لا مانتشا) ونشر في شهر سبتمبر الماضي تحت عنوان (صياغة التحول نحو الاستدامة) إن قطاع الطاقة الشمسية ساهم بأكثر من 18 مليار يورو (8ر19 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي الإسباني وهو ما يمثل 23ر1 في المئة من الإجمالي.
ولفت التقرير إلى أن القطاع وفر قرابة 4ر160 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في عام 2023 في حين أعلن رئيس الاتحاد رافائيل بنخوميا وفقا للتقرير إضافة قرابة 7ر5 ميغا وات جديدة في عام 2023 بنمو قدره 7ر5 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتحتل إسبانيا المرتبة الثانية في سوق الطاقة الكهروضوئية في أوروبا. وخلال تلك الفترة بدأت المزارع الشمسية تنتشر بكثرة في المناطق الريفية أو بالقرب من المناطق الحضرية ويعد استئجار الأراضي الزراعية الأكثر شيوعا في هذا السيناريو إذ يقوم المزارعون بتأجير أراضيهم للشركات المهتمة لفترات تتراوح ما بين 25 إلى 30 عاما وقد تصل إلى 40 عاما أحيانا تزامنا مع متوسط العمر الإنتاجي للألواح الشمسية.
وتعتمد كفاءة إنتاج الطاقة في المزارع الشمسية على عوامل عدة منها مساحة هذه الحقول وأنواع الألواح الشمسية الكهروضوئية (أحادية أو متعددة البلورات) وعددها كما يعتمد على التضاريس الطبيعية للأرض والرطوبة ودرجة حرارة الهواء وسرعة الرياح وغياب المنحدرات والظلال من بين أخرى وكذلك وجود بنية تحتية كهربائية قريبة لتصريف الطاقة إلى الشبكة وكذلك قربها من الطرق العام لتسهيل الأمور اللوجستية.
وتشير البيانات الرسمية إلى أنه يمكن لقطعة أرض تتراوح مساحتها بين 5 و15 هكتارا في إسبانيا انتاج ما يتراوح بين 5 و10 ميغا وات من الطاقة بينما تشغل المحطات التي تتجاوز 50 ميغا وات عشرات الهكتارات وتعتبر مشاريع واسعة النطاق.
وتتراوح تكلفة استئجار الهكتار الواحد من الأراضي في شبه الجزيرة الإيبيرية ولا سيما المناطق الجنوبية ما يتراوح بين 1500 إلى 1600 يورو (1647 دولار إلى 1757 دولار) سنويا بينما تنخفض هذه التكلفة إلى 500 يورو (549 دولار) للهكتار الواحد سنويا في المناطق الشمالية من البلاد.
وقالت وزارة التحول الطاقي والتحدي الديموغرافي الإسبانية في تقرير صدر في يونيو الماضي إن مساحات المزارع الشمسية نمت بنسبة 166 في المئة في الفترة بين 2016 إلى 2023 لتشغل ما يقرب من 50 ألف هكتارا من الأراضي الزراعية.
وذكرت أن قرابة 80 في المئة من تلك المساحات هي أراض للزارعة البعلية وقرابة 11 في المئة للزراعة المروية أما البقية فهي مساحات غابات ومناطق غير زراعية في حين أن أكثر المحاصيل تضررا هي الحبوب بأنواعها ودوار الشمس وبساتين الزيتون والأراضي البور.
وأوضحت أن 48 في المئة من مساحات المزارع الشمسية تتواجد في إقليمي (كاستيا لا مانتشا) و(اكستريمادورا) وسط وغربي إسبانيا وفي الأولى مزرعة كبيرة باستطاعة تقدر بنحو 626 ميغا وات.
ومنحت الحكومية الإسبانية في يناير من عام 2023 تصريحات جديدة لإنشاء مزارع على مساحة 5000 هكتار و123 مشروعا تتجاوز إنتاجيتها خمسة ميغا وات وعليه فإن الأراضي المخصصة لهذا النشاط قد تكون بلغت 100 ألف هكتار.
وتظهر بيانات السجل الإداري الوطني لمنشآت إنتاج الطاقة الكهربائية الوطني لعام 2023 أن في إسبانيا 63166 مزرعة شمسية تنتج ما يصل إلى نحو 6ر23 ميغا وات لافتة إلى أن المساحة التي تشغلها تبلغ 2ر0 في المئة من المساحات الزراعية في إسبانيا أخذا في العلم ما خلصت إليه دراسة نشرتها مجلة (نيتشر) في 2019 من أن تخصيص واحد في المئة فقط من الأراضي الصالحة للزراعة لتوليد الطاقة الكهروضوئية سيكون "كافيا لتغطية الطلب العالمي على الطاقة".
لكن ذلك الانتشار لا يخلو من التحديات والعراقيل وأصبح يمثل في بعض الأحيان معضلة للمزارعين وملاك الأراضي في الريف الاسباني إذ وصل الأمر وفق بعض الجمعيات إلى الاضطرار للاختيار بين زراعة القمح أو الألواح الشمسية والثاني أكثر ربحية وإثارة للجدل.
فعلى سبيل المثال ترى جمعية المزارعين الشباب (أساخا) أن في المزارع الشمسية "غزوا غير مقبول للبيئة الريفية" ولا سيما تلك التي تنتج أكثر من ستة جيغا وات لأنها تطرد المزارعين ومربي الماشية من السيناريو وتؤثر على الحياة والسياحة الريفيتين مشيرة إلى أن استخدام الأراضي لمدة قد تصل إلى 40 عاما هو "وقت كاف لاختفاء النشاط الزراعي والتسبب بأزمة جديدة في العالم الريفي الإسباني".
وتؤكد الجمعية أن الاستثمارات بمئات الملايين من اليورو قد تحدث "اضطرابا في سوق الأراضي الزراعية للإيجار والشراء" حيث سيتنافس عليها المزارعون والشركات وهو ما قد يحدث نوع من "الفقاعة" في أسعار الأراضي الزراعية ناهيك عن تراجع المساحات المخصصة لزارعة المحاصيل وتحقيق الأمن الغذائي.
وعلى الجانب الآخر يرى مروجو القطاع ومؤيدوه أن تركيب الألواح الشمسية يمنح الأراضي الزراعية فترة استراحة لاستعادة توازنها وحماية البيئة وكذلك استغلال المساحات المشمسة الشاسعة لخفض أسعار الطاقة.
والمفارقة هنا أن عددا كبيرا من ملاك الأراضي هم من الورثة الذين انتقلوا إلى المدن وهجروا الزراعة والذين يجدون في تأجير أراضيهم مردودا سنويا ثابتا لا يخضع لمتغيرات الطقس أو للقيود الوطنية والأوروبية كما هو الحال مع المحاصيل الزراعية.
ولمواجهة النقص في المساحات في الريف الإسباني برز توجه جديد يتجسد في "المستنقعات الشمسية" الذي تعد له الحكومة الإسبانية حاليا مرسوما لتنظيمه وتسهيل تركيب محطات شمسية عائمة في ما قد يصل إلى 100 بحيرة ترفيهية في الأراضي الإسبانية.
وينص المرسوم على أن "المساحات الحرة في البحيرات يجب أن تكون دائما مساوية أو أكبر من 80 في المئة من سطحها الإجمالي" أي أن المساحات القابلة للاستثمار ستتراوح ما بين خمسة إلى 20 في المئة على ألا يكون ذلك متاحا في البحيرات المخصصة لمياه الشرب.
وعلى الصعيد العام تتطلع الحكومة الإسبانية إلى الآثار الإيجابية اقتصاديا واجتماعيا وعلى الخصوص الاستقلال في مجال الطاقة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الإسباني وخفض أسعار الطاقة وتوفير طاقة نظيفة ورخيصة وآمنة وتوفير فرص عمل جديدة.
وكذلك ترى الحكومة فيها أداة لحماية الرفاهية الاجتماعية والتصدي للتحديات الديموغرافية وإنماء المناطق الريفية وتخفيف المخاطر المرتبطة بالصحة بالحد من الانبعاثات والاستجابة للتحديات البيئة والتغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050.
وتبقى هناك وفق الاتحاد الاسباني للطاقة الكهروضوئية ثلاثة تحديات كبرى للقطاع في المرحلة الحالية يتمثل أولها في القبول الاجتماعي للمزارع الشمسية ووجودها في المشهد الريفي والثاني في المضي قدما نحو استبدال الوقود الأحفوري بالطاقات المتجددة أما التحدي الثالث فيتمثل في تخزين الطاقة الذي سيكون ضروريا لتقديم الضمانات للمستهلكين. (النهاية) ه ن د / م ج ب
MENAFN07102024000071011013ID1108752168
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