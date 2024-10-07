إسبانيا.. المزارع الشمسية تكسو المشهد الريفي ضمن خطة استقلال الطاقة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من هنادي وطفة

(تقرير) مدريد - 7 - 10 (كونا) -- تسعى إسبانيا منذ أعوام لتحقيق استقلالها في مجال الطاقة والانتقال إلى مستقبل مستدام باستثمار مصادر الطاقة المتجددة وعلى رأسها طاقتا الرياح والشمس.

وتشير شركة الكهرباء الوطنية الإسبانية (ريد الكتريكا) في تقريرها السنوي لعام 2023 الصادر أخيرا إلى نجاح إسبانيا في توليد 50 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة في إنجاز تاريخي "غير مسبوق" يضعها على مسار تحقيق أهدافها على المدى الطويل.

وتتطلع إسبانيا وفق خطتها الوطنية المتكاملة للطاقة والمناخ للفترة بين 2023 و2030 إلى تعزيز استقلالها الطاقي وخفض الاعتماد على الطاقة المستوردة إلى 50 في المئة بحلول عام 2030 على أن تكون نسبة 81 في المئة من إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وتنص الخطة الإسبانية أيضا على خفض نسبة انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 55 في المئة مقارنة بعام 2005 وتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050.

وفي إطار ذلك بدأت إسبانيا بالسعي للاستفادة بكفاءة من موقعها "الجيوستراتيجي" ومناخها المشمس الذي يضفي عليها جاذبية خاصة لدى المستثمرين في القطاع إذ يشير مؤشر جاذبية الدول في مجال الطاقة المتجددة الذي تعده شركة الاستشارات (إيرنست آند يونغ) إلى أن إسبانيا هي "الدولة ال10 في العالم التي تتمتع بأكبر جاذبية للمستثمرين في مجال الطاقة".

ووفقا لمعلومات وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسبانية المستمدة من قاعدة البيانات (إف دي آي ماركتس) التابعة لصحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية تعد إسبانيا كما في عام 2023 "أكبر مستقبل لمشاريع الطاقة المتجددة في العالم والرابعة في العالم التي استقبلت أكبر عدد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع (الجرين فيلد) في العالم في الفترة بين عامي 2018 و 2023".

وتؤكد ذلك بيانات شركة الكهرباء الإسبانية (ريد الكتريكا) التي أشارت إلى نمو منشآت الطاقة المتجددة في إسبانيا بنسبة 40 في المئة في الفترة بين عامي 2019 و2023 في وقت كانت منشآت الطاقة الكهروضوئية "الأكثر نموا" خلال تلك الفترة.

ووفق التقرير السنوي للشركة الوطنية فإن استطاعة الطاقة الكهروضوئية نمت بنسبة 28 في المئة في عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه لتبلغ الاستطاعة الإجمالية 25549 ميغا وات وذلك دون احتساب الاستهلاك الذاتي للأسر والشركات الصغيرة الذي نما بدوره بشكل كبير في الأعوام القليلة الماضية لا سيما بسبب الحرب في أوكرانيا والإعانات الحكومية.

من جهة أخرى قال الاتحاد الاسباني للطاقة الكهروضوئية في تقريره السنوي الذي أعده بالتعاون مع جامعة (كاستيا لا مانتشا) ونشر في شهر سبتمبر الماضي تحت عنوان (صياغة التحول نحو الاستدامة) إن قطاع الطاقة الشمسية ساهم بأكثر من 18 مليار يورو (8ر19 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي الإسباني وهو ما يمثل 23ر1 في المئة من الإجمالي.

ولفت التقرير إلى أن القطاع وفر قرابة 4ر160 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في عام 2023 في حين أعلن رئيس الاتحاد رافائيل بنخوميا وفقا للتقرير إضافة قرابة 7ر5 ميغا وات جديدة في عام 2023 بنمو قدره 7ر5 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتحتل إسبانيا المرتبة الثانية في سوق الطاقة الكهروضوئية في أوروبا. وخلال تلك الفترة بدأت المزارع الشمسية تنتشر بكثرة في المناطق الريفية أو بالقرب من المناطق الحضرية ويعد استئجار الأراضي الزراعية الأكثر شيوعا في هذا السيناريو إذ يقوم المزارعون بتأجير أراضيهم للشركات المهتمة لفترات تتراوح ما بين 25 إلى 30 عاما وقد تصل إلى 40 عاما أحيانا تزامنا مع متوسط العمر الإنتاجي للألواح الشمسية.

وتعتمد كفاءة إنتاج الطاقة في المزارع الشمسية على عوامل عدة منها مساحة هذه الحقول وأنواع الألواح الشمسية الكهروضوئية (أحادية أو متعددة البلورات) وعددها كما يعتمد على التضاريس الطبيعية للأرض والرطوبة ودرجة حرارة الهواء وسرعة الرياح وغياب المنحدرات والظلال من بين أخرى وكذلك وجود بنية تحتية كهربائية قريبة لتصريف الطاقة إلى الشبكة وكذلك قربها من الطرق العام لتسهيل الأمور اللوجستية.

وتشير البيانات الرسمية إلى أنه يمكن لقطعة أرض تتراوح مساحتها بين 5 و15 هكتارا في إسبانيا انتاج ما يتراوح بين 5 و10 ميغا وات من الطاقة بينما تشغل المحطات التي تتجاوز 50 ميغا وات عشرات الهكتارات وتعتبر مشاريع واسعة النطاق.

وتتراوح تكلفة استئجار الهكتار الواحد من الأراضي في شبه الجزيرة الإيبيرية ولا سيما المناطق الجنوبية ما يتراوح بين 1500 إلى 1600 يورو (1647 دولار إلى 1757 دولار) سنويا بينما تنخفض هذه التكلفة إلى 500 يورو (549 دولار) للهكتار الواحد سنويا في المناطق الشمالية من البلاد.

وقالت وزارة التحول الطاقي والتحدي الديموغرافي الإسبانية في تقرير صدر في يونيو الماضي إن مساحات المزارع الشمسية نمت بنسبة 166 في المئة في الفترة بين 2016 إلى 2023 لتشغل ما يقرب من 50 ألف هكتارا من الأراضي الزراعية.

وذكرت أن قرابة 80 في المئة من تلك المساحات هي أراض للزارعة البعلية وقرابة 11 في المئة للزراعة المروية أما البقية فهي مساحات غابات ومناطق غير زراعية في حين أن أكثر المحاصيل تضررا هي الحبوب بأنواعها ودوار الشمس وبساتين الزيتون والأراضي البور.

وأوضحت أن 48 في المئة من مساحات المزارع الشمسية تتواجد في إقليمي (كاستيا لا مانتشا) و(اكستريمادورا) وسط وغربي إسبانيا وفي الأولى مزرعة كبيرة باستطاعة تقدر بنحو 626 ميغا وات.

ومنحت الحكومية الإسبانية في يناير من عام 2023 تصريحات جديدة لإنشاء مزارع على مساحة 5000 هكتار و123 مشروعا تتجاوز إنتاجيتها خمسة ميغا وات وعليه فإن الأراضي المخصصة لهذا النشاط قد تكون بلغت 100 ألف هكتار.

وتظهر بيانات السجل الإداري الوطني لمنشآت إنتاج الطاقة الكهربائية الوطني لعام 2023 أن في إسبانيا 63166 مزرعة شمسية تنتج ما يصل إلى نحو 6ر23 ميغا وات لافتة إلى أن المساحة التي تشغلها تبلغ 2ر0 في المئة من المساحات الزراعية في إسبانيا أخذا في العلم ما خلصت إليه دراسة نشرتها مجلة (نيتشر) في 2019 من أن تخصيص واحد في المئة فقط من الأراضي الصالحة للزراعة لتوليد الطاقة الكهروضوئية سيكون "كافيا لتغطية الطلب العالمي على الطاقة".

لكن ذلك الانتشار لا يخلو من التحديات والعراقيل وأصبح يمثل في بعض الأحيان معضلة للمزارعين وملاك الأراضي في الريف الاسباني إذ وصل الأمر وفق بعض الجمعيات إلى الاضطرار للاختيار بين زراعة القمح أو الألواح الشمسية والثاني أكثر ربحية وإثارة للجدل.

فعلى سبيل المثال ترى جمعية المزارعين الشباب (أساخا) أن في المزارع الشمسية "غزوا غير مقبول للبيئة الريفية" ولا سيما تلك التي تنتج أكثر من ستة جيغا وات لأنها تطرد المزارعين ومربي الماشية من السيناريو وتؤثر على الحياة والسياحة الريفيتين مشيرة إلى أن استخدام الأراضي لمدة قد تصل إلى 40 عاما هو "وقت كاف لاختفاء النشاط الزراعي والتسبب بأزمة جديدة في العالم الريفي الإسباني".

وتؤكد الجمعية أن الاستثمارات بمئات الملايين من اليورو قد تحدث "اضطرابا في سوق الأراضي الزراعية للإيجار والشراء" حيث سيتنافس عليها المزارعون والشركات وهو ما قد يحدث نوع من "الفقاعة" في أسعار الأراضي الزراعية ناهيك عن تراجع المساحات المخصصة لزارعة المحاصيل وتحقيق الأمن الغذائي.

وعلى الجانب الآخر يرى مروجو القطاع ومؤيدوه أن تركيب الألواح الشمسية يمنح الأراضي الزراعية فترة استراحة لاستعادة توازنها وحماية البيئة وكذلك استغلال المساحات المشمسة الشاسعة لخفض أسعار الطاقة.

والمفارقة هنا أن عددا كبيرا من ملاك الأراضي هم من الورثة الذين انتقلوا إلى المدن وهجروا الزراعة والذين يجدون في تأجير أراضيهم مردودا سنويا ثابتا لا يخضع لمتغيرات الطقس أو للقيود الوطنية والأوروبية كما هو الحال مع المحاصيل الزراعية.

ولمواجهة النقص في المساحات في الريف الإسباني برز توجه جديد يتجسد في "المستنقعات الشمسية" الذي تعد له الحكومة الإسبانية حاليا مرسوما لتنظيمه وتسهيل تركيب محطات شمسية عائمة في ما قد يصل إلى 100 بحيرة ترفيهية في الأراضي الإسبانية.

وينص المرسوم على أن "المساحات الحرة في البحيرات يجب أن تكون دائما مساوية أو أكبر من 80 في المئة من سطحها الإجمالي" أي أن المساحات القابلة للاستثمار ستتراوح ما بين خمسة إلى 20 في المئة على ألا يكون ذلك متاحا في البحيرات المخصصة لمياه الشرب.

وعلى الصعيد العام تتطلع الحكومة الإسبانية إلى الآثار الإيجابية اقتصاديا واجتماعيا وعلى الخصوص الاستقلال في مجال الطاقة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الإسباني وخفض أسعار الطاقة وتوفير طاقة نظيفة ورخيصة وآمنة وتوفير فرص عمل جديدة.

وكذلك ترى الحكومة فيها أداة لحماية الرفاهية الاجتماعية والتصدي للتحديات الديموغرافية وإنماء المناطق الريفية وتخفيف المخاطر المرتبطة بالصحة بالحد من الانبعاثات والاستجابة للتحديات البيئة والتغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050.

وتبقى هناك وفق الاتحاد الاسباني للطاقة الكهروضوئية ثلاثة تحديات كبرى للقطاع في المرحلة الحالية يتمثل أولها في القبول الاجتماعي للمزارع الشمسية ووجودها في المشهد الريفي والثاني في المضي قدما نحو استبدال الوقود الأحفوري بالطاقات المتجددة أما التحدي الثالث فيتمثل في تخزين الطاقة الذي سيكون ضروريا لتقديم الضمانات للمستهلكين. (النهاية) ه ن د / م ج ب