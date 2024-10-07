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وزارة النفط: جائزة (النفط تبتكر 3) تعنى بتعزيز الابتكار ورفع كفاءة الأداء وزيادة الاستدامة

10/7/2024 4:54:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 10 (كونا) -- قالت وزارة النفط الكويتية اليوم الاثنين إن جائزتها (النفط تبتكر) التي تنطلق نسختها الثالثة منتصف شهر أكتوبر الجاري تهدف إلى تعزيز الابتكار وتحسين بيئة العمل وتطوير حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الاستدامة.
وأضافت (النفط) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الجائزة تعكس التزام الوزارة بدفع عجلة التطور وتحسين الأداء وتحقيق التميز وتأتي بشراكة استراتيجية مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع - أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - في إطار جهود مشتركة لاكتشاف وتطوير المواهب الوطنية.
وذكرت أن هذه الشراكة تترجم رؤية الوزارة في تشجيع الابتكار بمختلف إداراتها مع التركيز على تعزيز مهارات العاملين وتحفيزهم على تقديم أفكار ومشاريع من شأنها الارتقاء بالعمل الداخلي.
وبينت أن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع سيقدم خبراته الواسعة في رعاية الابتكار ودعم الموهوبين بما يسهم في توجيه الأفكار الإبداعية نحو تحقيق نجاحات ملموسة في القطاع النفطي وتعزيز عمليات التحول الرقمي عبر استغلال التكنولوجيا الحديثة في تحسين العمليات التشغيلية وتطوير حلول مستدامة ومبتكرة.
وأفادت بأن الجائزة تسعى إلى تشجيع الإبداع بتحفيز العاملين على تقديم أفكار ومشاريع مبتكرة وتعزيز مهاراتهم والارتقاء بقدراتهم من خلال إشراك مختلف الإدارات بالوزارة في الجهود الإبداعية لتحسين الأداء وتحقيق الاستدامة بغية تطوير أفكار تساعد على تحقيق اهداف الاستدامة من خلال الحلول المبتكرة.
ولفتت (النفط) إلى أنه سيتم تنظيم لقاءات تعريفية للطلبة الموهوبين منتسبي مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع غدا الثلاثاء لشرح أهمية الجائزة وكيفية المشاركة فيها كما سيتم تخصيص لقاء خاص للطالبات في 16 أكتوبرالجاري بهدف تشجيعهن على المشاركة وتسليط الضوء على دورهن في الابتكار.
وأفادت بأن فعاليات الجائزة تنطلق منتصف أكتوبر الجاري وتستمر حتى نهاية نوفمبر المقبل وستكون المشاركات فردية او على شكل مجاميع تتكون من 3 طلاب وستوزع الجوائز على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى فيما تشمل الإدارات المشاركة كلا من إدارة الحفر والإنتاج وإدارة الاستكشاف والتطوير وإدارة البيئة والسلامة وإدارة بحوث الطاقة إضافة إلى إدارة مركز نظم المعلومات.
وأشارت (النفط) إلى أن جائزة (النفط تبتكر) تمثل "فرصة فريدة" لتعزيز ثقافة الابتكار داخل الوزارة وتعميق التعاون بين الإدارات المختلفة بما يضمن مستقبلا أكثر استدامة وتقدما للقطاع النفطي الكويتي. (النهاية)

خ م / ع س




MENAFN07102024000071011013ID1108752167

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