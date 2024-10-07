باكستان.. ارتفاع عدد قتلى انفجار (كراتشي) إلى ثلاثة أشخاص بينهم صينيان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسلام أباد - 7 - 10 (كونا) –– أعلنت السلطات في باكستان اليوم الاثنين ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب مطار مدينة كراتشي إلى ثلاثة أشخاص بينهم مواطنان صينيان إضافة إلى 11 مصابا.
وأكدت الشرطة الباكستانية في بيان مقتل ثلاثة أشخاص في الانفجار الذي وقع مساء أمس الأحد نتيجة عبوة ناسفة بدائية الصنع بالقرب من مطار جناح الدولي في مدينة كراتشي تسببت باندلاع حريق في 10 مركبات.
من جهتها دانت وزارة الخارجية الباكستانية بشدة "الهجوم الإرهابي الشنيع" معربة عن أعمق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا الصينيين والباكستانيين.
وقالت في بليان اليوم الاثنين إن هذا العمل الإرهابي "ليس هجوما على باكستان فحسب بل على الصداقة الدائمة بين باكستان والصين" مشددة على تصميمها تقديم المسؤولين عن هذا الهجوم إلى العدالة.
وأوضحت أن (الخارجية) الباكستانية أنها على اتصال وثيق مع السفارة الصينية للتنسيق وتيسير الأمور مشيرة إلى الشراكة الوطيدة بين باكستان والصين وعلاقتهما القائمة على الاحترام المتبادل والمصير المشترك.
وأكدت في هذا الصدد "التزام باكستان الثابت بسلامة وأمن المواطنين الصينيين والمشاريع والمؤسسات في باكستان" مبينة الحرص على العمل الثنائي مع الصين ل"هزيمة قوى الإرهاب".
يأتي ذلك فيما أعلنت السفارة الصينية لدى باكستان عن تعرض موكب سيارات تابع لشركة صينية إلى هجوم إرهابي في (كراتشي) راح ضحيته مواطنان صينيان.
ودانت السفارة في بيان بشدة هذا العمل "الإرهابي" داعية الجانب الباكستاني إلى إجراء تحقيق شامل في الهجوم ومعاقبة الجناة واتخاذ تدابير فعالة لضمان سلامة المواطنين والمؤسسات الصينية لديها.
وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها استهداف صينيين متواجدين في باكستان بهجمات إرهابية بعد أن شهد شهر مارس الماضي مقتل خمسة عمال صينيين أثناء تنقلهم إلى مقر عملهم. (النهاية)
س ب ك / س ل ق / م ج ب
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