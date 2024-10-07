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باكستان.. ارتفاع عدد قتلى انفجار (كراتشي) إلى ثلاثة أشخاص بينهم صينيان

10/7/2024 4:54:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 7 - 10 (كونا) –– أعلنت السلطات في باكستان اليوم الاثنين ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب مطار مدينة كراتشي إلى ثلاثة أشخاص بينهم مواطنان صينيان إضافة إلى 11 مصابا.
وأكدت الشرطة الباكستانية في بيان مقتل ثلاثة أشخاص في الانفجار الذي وقع مساء أمس الأحد نتيجة عبوة ناسفة بدائية الصنع بالقرب من مطار جناح الدولي في مدينة كراتشي تسببت باندلاع حريق في 10 مركبات.
من جهتها دانت وزارة الخارجية الباكستانية بشدة "الهجوم الإرهابي الشنيع" معربة عن أعمق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا الصينيين والباكستانيين.
وقالت في بليان اليوم الاثنين إن هذا العمل الإرهابي "ليس هجوما على باكستان فحسب بل على الصداقة الدائمة بين باكستان والصين" مشددة على تصميمها تقديم المسؤولين عن هذا الهجوم إلى العدالة.
وأوضحت أن (الخارجية) الباكستانية أنها على اتصال وثيق مع السفارة الصينية للتنسيق وتيسير الأمور مشيرة إلى الشراكة الوطيدة بين باكستان والصين وعلاقتهما القائمة على الاحترام المتبادل والمصير المشترك.
وأكدت في هذا الصدد "التزام باكستان الثابت بسلامة وأمن المواطنين الصينيين والمشاريع والمؤسسات في باكستان" مبينة الحرص على العمل الثنائي مع الصين ل"هزيمة قوى الإرهاب".
يأتي ذلك فيما أعلنت السفارة الصينية لدى باكستان عن تعرض موكب سيارات تابع لشركة صينية إلى هجوم إرهابي في (كراتشي) راح ضحيته مواطنان صينيان.
ودانت السفارة في بيان بشدة هذا العمل "الإرهابي" داعية الجانب الباكستاني إلى إجراء تحقيق شامل في الهجوم ومعاقبة الجناة واتخاذ تدابير فعالة لضمان سلامة المواطنين والمؤسسات الصينية لديها.
وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها استهداف صينيين متواجدين في باكستان بهجمات إرهابية بعد أن شهد شهر مارس الماضي مقتل خمسة عمال صينيين أثناء تنقلهم إلى مقر عملهم. (النهاية)

س ب ك / س ل ق / م ج ب




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