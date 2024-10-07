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إسبانيا: حل الدولتين الطريق الوحيد للسلام في الشرق الأوسط

10/7/2024 4:54:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 7 - 10 (كونا) -- جدد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس اليوم الاثنين التأكيد على أن حل الدولتين هو "الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".
وقال الباريس في لقاء مع التلفزيون الإسباني الرسمي إن بلاده تدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وقصف البنى التحتية المدنية والقتل العشوائي للمدنيين.
وطالب مجددا بالإيقاف الفوري لإطلال النار وتحرير جميع الرهائن والسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة والامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية وانهاء العنف.
وشدد ألباريس على أن إسبانيا "لن تستسلم وستواصل العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط والمضي قدما في تطبيق حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام". (النهاية)

ه ن د / م ج ب




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