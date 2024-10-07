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الرئيس التونسي قيس سعيد يتعهد بمواصلة مكافحة الفساد في ولايته الثانية

10/7/2024 4:54:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 7 - 10 (كونا) -- تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين بمواصلة مكافحة الفساد وتعزيز دور الدولة في الجانب الاجتماعي عقب الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والتي أشارت إلى فوزه بولاية رئاسية ثانية.
وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التونسية عقب غلق مراكز الاقتراع مساء أمس الأحد فوز سعيد بولاية رئاسية ثانية بأغلبية واسعة من الدور الأول وحصوله على نسبة 2ر89 في المئة من أصوات الناخبين فيما حصل منافساه العياشي الزمال على 9ر6 في المئة من الأصوات وزهير المغزاوي على 9ر3 في المئة.
ومن المقرر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بحد أقصى في التاسع من أكتوبر الجاري وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بيان أمس الاحد إن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات الرئاسية في تونس بعد غلق مراكز الأقتراع بلغت 7ر27 في المئة بعد أن أدلى 7ر2 مليون ناخب في الداخل والخارج بأصواتهم من أصل 753ر9 مليون ناخب وناخبة يحق لهم التصويت. (النهاية)

ش ب م / م ج ب




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