الرئيس التونسي قيس سعيد يتعهد بمواصلة مكافحة الفساد في ولايته الثانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 7 - 10 (كونا) -- تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين بمواصلة مكافحة الفساد
وتعزيز دور الدولة في الجانب الاجتماعي عقب الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والتي أشارت إلى فوزه بولاية رئاسية ثانية.
وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التونسية عقب غلق مراكز الاقتراع مساء أمس الأحد فوز سعيد بولاية رئاسية ثانية بأغلبية واسعة من الدور الأول وحصوله على نسبة 2ر89 في المئة من أصوات الناخبين فيما حصل منافساه العياشي الزمال على 9ر6 في المئة من الأصوات وزهير المغزاوي على 9ر3 في المئة.
ومن المقرر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بحد أقصى في التاسع من أكتوبر الجاري وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بيان أمس الاحد إن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات الرئاسية في تونس بعد غلق مراكز الأقتراع بلغت 7ر27 في المئة بعد أن أدلى 7ر2 مليون ناخب في الداخل والخارج بأصواتهم من أصل 753ر9 مليون ناخب وناخبة يحق لهم التصويت. (النهاية)
ش ب م / م ج ب
MENAFN07102024000071011013ID1108752163
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