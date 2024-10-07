لبنان: مقتل 6 أشخاص في غارات للاحتلال الإسرائيلي شرقا وجنوبا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 7 - 10 (كونا) -- أعلنت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية اليوم الاثنين مقتل ستة أشخاص في غارات متفرقة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق شرقي لبنان وجنوبه.
وذكرت الوكالة أن إحدى غارات الاحتلال استهدفت منزلا في بلدة (قليا) في منطقة (البقاع الغربي) شرقا ما أدى إلى مقتل اثنين.
وأضافت أن غارة أخرى استهدفت منزلا في بلدة (صريفا) في منطقة (صور) جنوبي لبنان أدت إلى مقتل أربعة أشخاص.
وأشارت إلى مواصلة طيران
الاحتلال الإسرائيلي غاراته على الجنوب اللبناني مستهدفا أطراف بلدة (قصرنبا) في منطقة (بعلبك) شمالي شرق لبنان.
ويشهد لبنان منذ ال23 سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
ا ي ب / م ع ا
MENAFN07102024000071011013ID1108752162
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