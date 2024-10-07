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لبنان: مقتل 6 أشخاص في غارات للاحتلال الإسرائيلي شرقا وجنوبا

10/7/2024 4:54:56 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 7 - 10 (كونا) -- أعلنت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية اليوم الاثنين مقتل ستة أشخاص في غارات متفرقة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق شرقي لبنان وجنوبه.
وذكرت الوكالة أن إحدى غارات الاحتلال استهدفت منزلا في بلدة (قليا) في منطقة (البقاع الغربي) شرقا ما أدى إلى مقتل اثنين.
وأضافت أن غارة أخرى استهدفت منزلا في بلدة (صريفا) في منطقة (صور) جنوبي لبنان أدت إلى مقتل أربعة أشخاص.
وأشارت إلى مواصلة طيران الاحتلال الإسرائيلي غاراته على الجنوب اللبناني مستهدفا أطراف بلدة (قصرنبا) في منطقة (بعلبك) شمالي شرق لبنان.
ويشهد لبنان منذ ال23 سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

ا ي ب / م ع ا




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