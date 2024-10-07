الإمارات تقدم 30 مليون دولار مساعدات إغاثية عاجلة للنازحين اللبنانيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أبوظبي - 7 - 10 (كونا) -- أعلنت الإمارات اليوم الاثنين تقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي إلى النازحين من الشعب اللبناني إلى سوريا.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن هذه المبادرة جاءت بأمر من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "في إطار جهود الإمارات لدعم الأشقاء في لبنان ومساعدتهم على مواجهة التحديات الراهنة والتزامها الثابت بدعم الشعب اللبناني الشقيق". (النهاية)
س خ م / م ج ب
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