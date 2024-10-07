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الإمارات تقدم 30 مليون دولار مساعدات إغاثية عاجلة للنازحين اللبنانيين

10/7/2024 4:54:56 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 7 - 10 (كونا) -- أعلنت الإمارات اليوم الاثنين تقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي إلى النازحين من الشعب اللبناني إلى سوريا.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن هذه المبادرة جاءت بأمر من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "في إطار جهود الإمارات لدعم الأشقاء في لبنان ومساعدتهم على مواجهة التحديات الراهنة والتزامها الثابت بدعم الشعب اللبناني الشقيق". (النهاية)

س خ م / م ج ب




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