رئيسا الفلبين وكوريا الجنوبية يرفعان مستوى علاقات بلديهما إلى شراكة إستراتيجية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
كوالالمبور - 7 - 10 (كونا) -- أعلن رئيسا الفلبين فرديناند ماركوس وكوريا الجنوبية يون سوك يول اليوم الاثنين رفعهما مستوى علاقات بلديهما إلى شراكة إستراتيجية تؤطرها اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة أهمها خفر السواحل والطاقة النووية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيسان في العاصمة الفلبينية بعد إجرائهما محادثات ثنائية جرت خلالها مناقشة قضايا مختلفة بما في ذلك تعزيز التعاون البحري بين قوات خفر السواحل والأوضاع في بحر الصين الجنوبي وشبه الجزيرة الكورية.
وأوضح الرئيس الفلبيني أن اتفاقية خفر السواحل تم التوصل إليها "لتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة ولغرض تعزيز وحماية مصالحنا البحرية المشتركة بما في ذلك النظام البحري والسلامة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وأضاف أن اتفاقية الطاقة النووية تتعلق بدراسة جدوى لمحطة (باتان) للطاقة النووية وهي منشأة تم بناؤها في عهد الرئيس الفلبيني الأسبق فرديناند ماركوس الأب والتي تم تعليقها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
وعن تطور العلاقات بين البلدين قال ماركوس إنها تحدث وسط "بيئة جيوسياسية واقتصادية معقدة بشكل متزايد" موضحا أنه اتفق مع نظيره الكوري الجنوبي على "قطع خطوات كبيرة في تعزيز وتعميق التعاون الثنائي نحو تحقيق الأهداف ذات المنفعة المتبادلة".
من جانبه قال يول إن البلدين سيعززان شراكتهما على الجبهة الأمنية مع مشاركة سيؤول في برنامج تحديث الجيش الفلبيني موضحا أنه اتفق مع ماركوس على دعم النظام الدولي القائم على القواعد بما في ذلك سلامة الملاحة في بحر الصين الجنوبي وعدم التسامح مع "الاستفزازات المتهورة" لكوريا الشمالية.
ووقع الجانبان أيضا مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التنمية الوطنية والإقليمية والحضرية في الفلبين ومذكرة تفاهم بشأن إنشاء سلاسل توريد للمواد الخام الحيوية وتنفيذ برامج بين إدارات السياحة في البلدين إضافة إلى اتفاقيات قرض بشأن مشاريع للبنية التحتية في مناطق فلبينية عدة. (النهاية)
ع ا ب / م ج ب
MENAFN07102024000071011013ID1108752160
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