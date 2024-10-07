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رئيسا الفلبين وكوريا الجنوبية يرفعان مستوى علاقات بلديهما إلى شراكة إستراتيجية

10/7/2024 4:54:56 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 7 - 10 (كونا) -- أعلن رئيسا الفلبين فرديناند ماركوس وكوريا الجنوبية يون سوك يول اليوم الاثنين رفعهما مستوى علاقات بلديهما إلى شراكة إستراتيجية تؤطرها اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة أهمها خفر السواحل والطاقة النووية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيسان في العاصمة الفلبينية بعد إجرائهما محادثات ثنائية جرت خلالها مناقشة قضايا مختلفة بما في ذلك تعزيز التعاون البحري بين قوات خفر السواحل والأوضاع في بحر الصين الجنوبي وشبه الجزيرة الكورية.
وأوضح الرئيس الفلبيني أن اتفاقية خفر السواحل تم التوصل إليها "لتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة ولغرض تعزيز وحماية مصالحنا البحرية المشتركة بما في ذلك النظام البحري والسلامة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وأضاف أن اتفاقية الطاقة النووية تتعلق بدراسة جدوى لمحطة (باتان) للطاقة النووية وهي منشأة تم بناؤها في عهد الرئيس الفلبيني الأسبق فرديناند ماركوس الأب والتي تم تعليقها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
وعن تطور العلاقات بين البلدين قال ماركوس إنها تحدث وسط "بيئة جيوسياسية واقتصادية معقدة بشكل متزايد" موضحا أنه اتفق مع نظيره الكوري الجنوبي على "قطع خطوات كبيرة في تعزيز وتعميق التعاون الثنائي نحو تحقيق الأهداف ذات المنفعة المتبادلة".
من جانبه قال يول إن البلدين سيعززان شراكتهما على الجبهة الأمنية مع مشاركة سيؤول في برنامج تحديث الجيش الفلبيني موضحا أنه اتفق مع ماركوس على دعم النظام الدولي القائم على القواعد بما في ذلك سلامة الملاحة في بحر الصين الجنوبي وعدم التسامح مع "الاستفزازات المتهورة" لكوريا الشمالية.
ووقع الجانبان أيضا مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التنمية الوطنية والإقليمية والحضرية في الفلبين ومذكرة تفاهم بشأن إنشاء سلاسل توريد للمواد الخام الحيوية وتنفيذ برامج بين إدارات السياحة في البلدين إضافة إلى اتفاقيات قرض بشأن مشاريع للبنية التحتية في مناطق فلبينية عدة. (النهاية)

ع ا ب / م ج ب




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