تدني مشاركة المرأة الاقتصادية.. هل من حلول؟

MENAFN - Alghad Newspaper) عبد الرحمن الخوالدة

عمان - فيما يبلغ المتوسط العالمي لمشاركة المرأة في سوق العمل نحو 48 %، وحوالي 19.5 % على المستوى العربي، ما زالت معدلات مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل أدنى من ذلك بكثير، رغم الارتفاع الكبير لنسبة الخريجات الجامعيات اللائي يشكلن ما نسبته نحو 70 % من إجمالي الخريجيين الجامعيين في الأردن، ما يفتح باب التساؤلات واسعا حول المعيقات التي تحول دون حضور المرأة بكثافة في سوق العمل؟ وما المطلوب لتعزيز مشاركتها به؟

وأكد خبراء اقتصاديون أن تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل هي انعكاس لمشكلة البطالة المتنامية في الأردن منذ نحو العقد، إضافة إلى عدم تكافؤ فرص العمل بين الجنسين، إلى جانب الثقافة المجتمعية التي تحصر عمل النساء في كثير من الأحيان في قطاعات محددة لا سيما التعليمة والصحية.

ويضاف إلى ذلك عدم توافر الحضانات في مؤسسات العمل، إضافة إلى ضعف منظومة النقل العام لا سيما خارج العاصمة عمان.











وشدد هؤلاء الخبراء على أن انخفاض نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، ينطوي على مخاطر جمة منها، تعمق مشكلة الفقر وانخفاض معدلات النمو في المجتمع إلى جانب تدني المستوى المعيشي للأسر خاصة التي تعتمد على معيل وحيد، حيث تشكل النساء نسبة كبيرة من القوى العاملة لكنها مجمدة وهو ما يؤثر على دورة الاقتصاد والإنتاج.

وبغية زيادة مشاركة المرأة اقتصاديا وخفض مستوى البطالة في أوساط الإناث، دعا الخبراء إلى أهمية تدشين صندوق دعم دائم لقطاع رعاية الحضانات لأنه دون استدامة الحضانات لا يمكن أن تستمر المراة في العمل طويلا خاصة مع شح الحضانات محليا، إلى جانب وجوب تطوير السياسات المحلية الداعمة للمرأة، والتوسع في التشريعات والقوانين الداعمة والمعززة لعمل المراة.

ويضاف إلى ذلك أهمية تشجيع الحكومة القطاع الخاص على توفير المزيد من فرص العمل للنساء، علاوة على أهمية تشجيع النساء على الانخراط في كافة القطاعات، فضلا عن تحسين بيئة العمل الخاصة بالنساء من خلال الارتقاء بوسائل النقل العام وإلزام المؤسسات على توفير نقل مؤسسي خاص بالإناث.

وكشفت البيانات الصادرة مؤخرا عن دائرة الإحصاءات العامة أن معدل مشاركة المرأة الاقتصادية المنقح، بلغ خلال الربع الثاني من العام الحالي 14 % مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، حيث إن هذا المعدل يقل كثيرا عن معدل مشاركة المرأة اقتصاديا عربيا وعالميا، والذي يقدر بـ19.5 %، و48 % تواليا.

وقالت رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني ريم البغدادي إن ارتفاع نسبة البطالة بين الإناث محليا وانخفاض معدل مشاركتهن في الاقتصاد الوطني يعود بشكل أساسي لعدم تكافؤ فرص العمل بين الرجال والنساء، إضافة إلى انحسار التوجه الإكاديمي في أوساط خريجات الجامعيات على التخصصات الصحية والتعلمية مدفوعات بالصورة النمطية للعمل المرأة في المجتمع وهو ما نجم عنه عزوف الإناث من الإقدام على التخصصات المهنية، حيث إن النسبة الأكبر من النساء العاملات في الأردن يتركزن في قطاعات التربية والتعليم والصحة مقارنة مع تدنيها في قطاع الصناعات وغيرها من القطاعات الإنتاجية.

ويضاف إلى ذلك العوامل الثقافية والاجتماعية التي تؤثر على انخراط النساء في كثير من القطاعات لا سيما التجارية والخدمية التي تكاد تقتصر العمالة بها على الذكور، عدا عن انخفاض الأجور وعدم مساواتها مع الأجور التي يحصل عليها الرجال.

وأكدت البغدادي أن انخفاض نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية تنطوي على مخاطر اقتصادية واجتماعية جمة، خاصة وأن النساء يشكلن نسبة كبيرة من المجتمع الأردني إذ يمثلن نحو 50 % من المجتمع ، وهو ما يؤدي إلى إهدار فرص اقتصادية كبيرة لعدم استغلال هذه القوى البشرية مما يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى استمرار المستوى المعيشي للمواطنين بالتدني نتيجة اعتماد الأسرة على معيل وحيد، هو ما يكون عكس ذلك للأسر التي عمل فيها الزوج والزوجة أو أكثر من شخص في العائلة.

وبقصد التغلب على المعيقات التي تحد من مشاركة المرأة الاقتصادية، دعت إلى ضرورة تطوير السياسات المحلية الداعمة للمرأة، والتوسع في التشريعات والقوانين الداعمة والمعززة لعمل المرأة، إلى جانب تشجيع الحكومة القطاع الخاص على توفير المزيد من فرص العمل للنساء، علاوة على أهمية تشجيع النساء على الانخراط في كافة القطاعات، فضلا عن تحسين بيئة العمل الخاصة بالنساء من خلال الارتقاء بوسائل النقل العام وتوفير الحضانات للأمهات العاملات.

بدورها، قالت رندا نصار مديرة مؤسسة صداقة لتدريب تعزيز عمل المرأة، إن تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة في أوساط الإناث الجامعيات، تنبع بصورة أساسية إلى جانب محدودية فرص العمل التي يخلقها الاقتصاد الأردني أساسا، من بيئة العمل التي تعد غير صديقة للمرأة والتي لا تأخذ بعين الاعتبار ظروفها واحتياجاتها الخاصة.

وبينت نصار أن هناك موانع عدة تعيق من حضور المرأة في سوق العمل بالصورة المأمولة، وتتمثل هذه الموانع في ضعف منظومة النقل العام في الأردن والتي تعد في كثير من الأحيان غير مناسبة للمرأة، حيث إن دراسة سابقة أجرتها مؤسسة صداقة كشفت أن حوالي47 % من النساء محليا يعزفن عن العمل بسبب ضعف منظومة النقل العام لا سيما خارج العاصمة عمان.

ويضاف إلى ذلك عدم توفر الحضانات في مؤسسات العمل إذ تعد ضئيلة للغاية وهو ما يمثل تحديا أساسيا للأمهات العاملات، إضافة إلى تدني الأجور والتي لا تتناسب أحيانا وكلف أجور النقل والحضانات التي تتكبدها كثير من النساء، وهو ما يفسر خروج عدد كبير من النساء من سوق العمل بعد الزواج أو الإنجاب، لافتة إلى نسبة النساء قي سوق العمل اللائي تزيد أعمارهن على خمسين عاما تبدو ضئيلة للغاية وتشكل ما نسبته 1 % فقط.

وأوضحت أن مؤسسة صداقة وغيرها من المؤسسات والجهات المعنية بحقوق المرأة، تمكنت خلال الفترة الماضية من إنجاز كثير من التعديلات التشريعية التي لها دور في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل كإدخال انصاف الأجور بين الجنسين في التشريعات الرسمية، إضافة إلى قطع شوط طويل نحو تكريس انتشار الحضانات العامة في مختلف المؤسسات من خلال خلال تعديل عدد من مواد قانون الضمان الاجتماعي ومنها المادة 72 والتي تم تعديلها للسماح لأكثر من منشأة الاشتراك في إنشاء حضانة عامة إضافة إلى تعديل المادة 42 من قانون الضمان الاجتماعي والمتعلقة بنظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمينات الأمومة من خلال وضع برنامجين الأول دعم الكلف التشغيلية المخصص لدعم قطاع الحضانات والتي تعد القطاع الأساسي للعمل المرأة، من خلال دعم اشتراكات العاملات في الحضانات في الضمان الاجتماعي، أما البرنامج الثاني فهو رعاية الحضانة من خلال تقديم أقساط شهرية تصرف للأمهات العاملات لمدة 6 أشهر لتغطية كلف وضع أبنائهن في الحضانات.

وأكدت نصار أن تعزيز مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل يتطلب العمل على الارتقاء بمنظومة النقل العام وتحسينها، لا سيما في المحافظات، إضافة إلى تحسين مستويات الأجور، فضلا تكريس مبدأ الكفاءة في التعيينات وتعبئة شواغر فرص العمل، إلى جانب أهمية تدشين صندوق دعم دائم لقطاع رعاية الحضانات لأنه دون استدامة الحضانات لا يمكن أن تستمر المرأة في العمل طويلا خاصة مع شح الحضانات محليا، إذ إن نسبة التحاق الاطفال بالحضانات محليا لا تتخطى 3 %.

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت، أن انخفاض نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية انعكاس طبيعي لمشكلة البطالة التي تنامت في الأردن خلال العقد الأخير، إضافة إلى تفضيل العديد من المؤسسات توظيف الذكور على الإناث خاصة المتزوجات منهن، بسبب الإجازات الطويلة التي تحصل عليها في حال الولادة، إلى جانب شروط توفير الحضانة، وهو ما يدفع بعض المؤسسات إلى تفضيل الذكور.

ويرى الكتوت أنه كلما انخفضت مشاركة النساء في العملية الاقتصادية، أدى ذلك إلى تعمق مشكلة الفقر وانخفاض معدلات النمو في المجتمع، حيث تشكل النساء نسبة كبيرة من القوى العاملة لكنها مجمدة وهو ما على دورة الاقتصاد والإنتاج.

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة إن أهم معيق لمشاركة المرأة في سوق العمل يتمثل بعدم توفر منظومة جيدة، حيث إن ضعف منظومة النقل يشكل عاملا معيقا حقيقيا أمام شبابنا وشاباتنا، وخاصة الشابات الباحثات عن العمل، إضافة إلى ضعف معدل النمو الاقتصادي، الذي يفاقم من مستويات البطالة ويحد من قدرة الاقتصاد على استحداث فرص العمل.

ومن أجل توسيع دائرة مشاركة المرأة اقتصاديا، دعا زوانة إلى ضرورة إلزام المؤسسات المختلفة على توفير خدمة النقل المؤسسي للإناث، أضافة إلى أهمية ضرورة توفير البيئة الصديقة للمرأة في القطاعات الخدمية والصناعية التي تعزف عنها النساء نتيجة لتوجهات الاجتماعية.