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انخفاض أسعار النفط عالميا

10/7/2024 4:52:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قلصت أسعار النفط مكاسبها في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، بعد أن سجلت الجمعة أكبر ارتفاع أسبوعي لها في أكثر من عام.


ووفقا لوكالة"بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتًا لتصل إلى 77.62 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتًا، أو 0.5 بالمئة لتصل إلى 74.03 دولار للبرميل.


وارتفع برنت الأسبوع الماضي لأكثر من 8 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ كانون الثاني 2023، فيما ارتفع غرب تكساس الوسيط 9.1 بالمئة، في أكبر ارتفاع أسبوعي منذ آذار 2023.


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