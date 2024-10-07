افتتاح فعاليات ملتقى المبدعين الثالث للفن التشكيلي والخط العربي

MENAFN - Alghad Newspaper) رعى الدكتور إبراهيم الخطيب رئيس رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين يوم الجمعة ٢٠٢٤/١٠/٤ افتتاح فعاليات المبدعين الثالث للفن التشكيلي والخط العربي والتصوير والذي تقيمه سنويا جمعية المبدعين للفكر والثقافة والفنون بالتعاون مع وزارة الثقافة/مديرية ثقافة محافظة البلقاء ورابطة الفنانين التشكيليين وجمعية المصورين الأردنيين.



وأكد جلال أبو طالب رئيس جمعية المبدعين وملتقى الفن التشكيلي

إن مثل هذه الملتقيات الثقافية المختصة بالرسم والتصوير والخط العربي والنحت والفسيفساء وإعاذة التدوير ، تشكل رافدا للتنوع الثقافي الذي تزخر به المملكة الأردنية الهاشمية.



وأشار إلى أن هذا الملتقى بعد إضافة نوعية جديدة ومميزة للحركة التشكيلية في محافظة البلقاء وحاضرتها السلط مدينه الثقافة ومدينة العلم والمعرفة حيث تأتي هذه الخطوة للنهوض بالفن التشكيلي بالمحافظة من خلال رسالتها التي تؤكد ان وزارة الثقافة تعمل على رفع الوعي الثقافي بالفنون جميعها وتعزيز روح الانتماء والولاء لدى الفنانين التشكيليين عن طريق توفير بيئة خصبة آمنه في الفضاء الحر لتقديم تجاربهم الفنية وتهدف مثل هذه الملتقيات إلى مد جسور من التواصل الابداعي بين الفنانيين الاردنين مع بعظهم البعض والفنانين العرب.



كما تُساهم هذه الفنون في خلق جوّ اجتماعيّ إيجابيّ يسوده الترابط والتآلف، حيث تُعتبر البرامج والفعاليّات الفنية فرصةً سانحةً لعقد علاقات جديدة وتوطيد روابط المحبة والثقة بين أفراد المجتمع، سواء أكانوا مشاركين فاعلين في هذه الفعاليات أم اكتفوا بدور المتفرّج، حيث إنّها تُشعرهم بمزيد من الفخر والانتماء لمجتمعهم. وتكون هذه الفعاليات الفنيّة على اختلاف أنواعها بمثابة تطبيق عمليّ لتجربة الشراكة المجتمعية الهادفة، وما يتطلّبه الأمر من مهارات تنظيم وتنسيق على المستويين الفني والتقني، كما أنّ هناك دور بالغ الأثر لمثل هذه الأنشطة في تنمية مهارات التعاون بين الجهة المُنظّمة للحدث، ومؤسسات القطاع الخاص، على حدّ سواء.



وتم تجهيز ما يقارب ٧٠ لوحة فنية في ارض الملتقي وتجهيز المعرض الذي افتتحه راعي الحفل مساء موجها شكره الى جميع المشاركين والحضور من المهتمين ومن رؤساء الهيئات الثقافية والى اعضاء الهيئة الإدارية على جهودهم الخيرة

كما تضمنت فعاليات الملتقي محاضرة بعنوان( الفن التشكيلي بين التأسيس والحاضر)



والأستاذ الناقد والصحفي غسان أبو لبن الذي قال أن الحركة التشكيلية لا زالت تراوح في مرحلة الحراك وتعاني من كثرة في الإنتاج الكمّي على حساب النوعي ولم تشكّل الحركة بعد واجهة عالميّة، والسبب ليس عدم وجود كفاءات فنية، بل تسيّد أنصاف الفنانين وقليلي الموهبة للمشهد ولقلة الجدّيّة في المحتوى المتقدم على المستوى التقني والإبداعي.





