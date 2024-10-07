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ما الدوار الانتيابي؟

10/7/2024 4:52:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت الرابطة المهنية لأطباء الأذن ‫والأنف والحنجرة بألمانيا إن مرض مينيير (Ménière's disease) هو مرض ‫يصيب الأذن الداخلية، ويعرف أيضا باسم الدوار الانتيابي.


‫وأوضحت الرابطة أن هذا المرض، الذي سمي نسبة إلى الطبيب الفرنسي بروسبر ‫مينيير، يحدث بسبب تكون كثير من السائل الليمفاوي في الأذن الداخلية، ‫مع العلم أن السائل الليمفاوي هو جزء من الجهاز اللمفاوي، الذي يعد ‫بدوره جزءا من الجهاز المناعي، ويمر عبر الجسم بطريقة مشابهة للأوعية ‫الدموية.


‫وأضافت الرابطة أن الأسباب الدقيقة لمرض مينيير غير معروفة على وجه ‫الدقة، مشيرة إلى أن أعراضه تتمثل في الشعور بدوار مفاجئ مصحوب بغثيان ‫و/أو قيء، بالإضافة إلى طنين الأذن والشعور بالضغط في الأذن المصابة ‫وفرط الحساسية للضوضاء العالية وفقدان السمع من جانب واحد.


ومع تقدم المرض، يمكن أن يستمر فقدان السمع بغض النظر عن نوبات الدوار. ‫لذا ينبغي علاجه في الوقت المناسب.


‫سبل العلاج
‫ويتم علاج مرض مينيير بواسطة الأدوية مثل أدوية الدوار والغثيان والقيء، ‫مع الالتزام بالراحة في الفراش.

الألمانية

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