ما العلاقة بين السقوط ومؤشر الإصابة بالخرف؟

MENAFN - Alghad Newspaper)ولا تثبت النتائج التي توصل إليها فريق من الباحثين في الولايات المتحدة أن السقوط يساهم في الخرف (على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد ذلك أيضا)، لكنها تشير إلى أن السقوط قد يكون مؤشرا مبكرا لتدهور حالات الدماغ التي تؤدي إلى مرض ألزهايمر وأنواع أخرى من الخرف.ويشرح الطبيب ألكسندر أوردوبادي من بريغهام والنساء وزملاؤه في بحثهم: "من الممكن أن يكون السقوط بمثابة حدث مراقب يشير إلى خطر مستقبلي للإصابة بالخرف. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى دعم تنفيذ الفحص المعرفي لدى كبار السن الذين يتعرضون لسقوط مؤلم".



والسقوط هو الطريقة الأكثر شيوعا لإصابة البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما. ويعاني نحو ثلث هذه الفئة العمرية من إصابة بسبب السقوط كل عام.



وعلى الرغم من عقود من الجهد، ما يزال الخرف بلا علاج، ما يترك للمرضى فقط استراتيجيات لإيقاف تقدم الحالات المنهكة، لذلك كلما تم تحديد المرض مبكرا، كان ذلك أفضل.



وقام أوردوبادي وفريقه بتحليل مطالبات الرعاية الطبية الأمريكية لمدة عام من أولئك الذين تعرضوا لإصابة مؤلمة. وحددوا 2453655 مريضا تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والذين طلبوا المساعدة الطبية لإصابة في عام 2014 أو 2015.



وبعد استبعاد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالخرف سابقا، قارن الباحثون بعد ذلك المرضى الذين أصيبوا في السقوط مع أولئك الذين تعرضوا لأنواع أخرى من الإصابات الجسدية، ووجدوا أن كبار السن الذين يعانون من إصابات نتيجة السقوط كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 20% في غضون عام من وقوع الحادث، مقارنة بأنواع أخرى من الإصابات الجسدية التي حضر المرضى عيادة طبية من أجلها.





وتقول مولي جارمان من مستشفى بريغهام والنساء: "يبدو أن العلاقة بين السقوط والخرف هي طريق ذو اتجاهين. ويمكن أن يزيد التدهور المعرفي من احتمالية السقوط، ولكن الصدمة الناجمة عن ذلك السقوط قد تسرع أيضا من تقدم الخرف وتجعل التشخيص أكثر احتمالية في المستقبل".



ولا يمكن لهذه الدراسة تحديد ما إذا كان أحد العوامل يتبع نفس النمط مثل عامل آخر، لذلك لا يمكنها معرفة ما إذا كان السقوط والخرف مرتبطين بشكل مباشر.

وبسبب نقص بيانات الوصفات الطبية، لم يتمكن الباحثون من تفسير تأثيرات الأدوية، والتي ربما تكون قد شوهت نتائجهم.



ومع ذلك، وجدت دراسات سابقة أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي معروف معرضون لخطر متزايد للسقوط، ما يدعم أيضا فكرة أن السقوط قد يكون مؤشرا مبكرا لهذه الحالات الدماغية المدمرة.



وتشمل العلامات التحذيرية المبكرة المحتملة الأخرى للاختلالات الإدراكية التي تؤدي إلى الخرف فقدان حساسية البصر، وضعف الصحة العقلية، وزيادة الكوابيس.

ولكن التدهور الإدراكي يمكن أن يكون مؤشرا على حالات أخرى قابلة للعلاج أيضا، لذلك من المهم أن يتم تقييم مرضى الخرف المحتملين بدقة.RT