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غزة.. عام على الإبادة الجماعية

10/7/2024 4:51:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د . زايد حماد غيث
في الوقت الذي تشرق فيه الشمس الدولية ويظهر دفؤها بألوان الطيف في تقديم كل أنواع الدعم الإنساني للأزمة الاوكرانية ونحن لسنا ضد ذلك بكل تأكيد. تغيب الشمس الدولية بأغلب مكوناتها عن مشاهدة المجاعة الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة، هذا الغياب يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي المتحضر الذي دوما ما يكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بفلسطين وغزة تحديدا.
إن التخاذل الدولي في إغاثة غزة بلغ مبلغ التواطؤ والمشاركة في الجريمة الإنسانية التي يعيشها أهل غزة وهذا السكوت والصمت أسقط ورقة التوت التي كان يتفاخر بها المجتمع الدولي صاحب المعايير المزدوجة.
كل الطرق في نظر المنظومة الدولية والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان لا تؤدي إلى غزة.
ما يحدث في غزة جريمة إنسانية مكتملة الأركان قطعية الدلالة والثبوت لا ينكرها إلا متواطئ أو متخاذل ومشارك في هذه الجريمة.
وفي ظل غياب المنظومة الدولية تقف غزة شامخة ثابتة لا تستجدي أحدا لكنها كشفت عورات الذين وضعوا رؤوسهم في التراب مثل النعامة وكأن الأمر لا يعنيهم.
رائحة الدماء الزكية البريئة التي تفوح من غزة قد وصل عبيرها إلى كل متذوق لمعاني الحرية والكرامة والعزة والإنسانية.
وسيبقى الأمن الغذائي حقا مكتسبا وأصيلا لكل إنسان، والقانون الدولي الإنساني يحظر حظرا مطلقا تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.
وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعتبر الحصول على الطعام والشراب حقا أساسيا من حقوق الإنسان.
إن الاستهداف المباشر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين للأنروا التابعة للأمم المتحدة هو استهداف مباشر للمنظمة الدولية وهو خرق واضح لكل الأعراف والتقاليد.
ما تقوم به إسرائيل جريمة حرب وإبادة عرقية بكل المقاييس والأعراف الدولية والإنسانية.
غزة قبل عامها الأول في الحرب كانت تحت الحصار لمدة 17 عاما وقد اعتادت على ذلك ولأهل غزة طرقهم في العيش بعزة وكرامة دون الحاجة إلى المجتمع الدولي المتواطئ وإذا كتب لك وتواصلت مع أهل غزة وسألتهم عن حالهم فإن كلمة الحمدلله لا تفارق محياهم صابرين محتسبين يقتسمون لقمة العيش معا ويؤثرون بعضهم بعضا ولا تستغرب عند سؤالهم عن أحوالنا وأوضاعنا.
إن غزة تستصرخكم وتناشد فيكم ما تبقى من الضمير الإنساني فإسرائيل عازمة على الاستمرار في القتل والتهجير والإبادة الممنهجة ولا حلول تبدو في الأفق القريب والحصار سيبقى في طريق اللاإنسانية وصمة عار فما أنتم فاعلون؟ عذرا يا غزة.

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