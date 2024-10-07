بتوجيهات ملكية.. الأردن يشارك في إخماد الحرائق باليونان



وكانت طائرتان من نوع (اير تراكتور) وصلتا يوم الأربعاء الماضي إلى اليونان قادمتين من الجمهورية القبرصية حيث تتمركز 4 طائرات أردنية منذ أسابيع لمكافحة الحرائق هناك.



وتأتي هذه المشاركة التزاماً من المملكة الأردنية الهاشمية بمد يد العون والمساعدة لجميع الدول الشقيقة والصديقة، انطلاقاً من واجبها في المساهمة بمكافحة الحرائق المشتعلة في اليونان.