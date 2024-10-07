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الصفدي يصل بيروت على متن طائرة مساعدات أردنية

10/7/2024 4:51:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حطت في مطار رفيق الحريري، الاثنين، طائرة مساعدات سادسة تابعة لسلاح الجو الملكي، على متنها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.


وتحمل الطائرة، التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بتوجيهات ملكية سامية، مواد غذائية وإغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.


وقال الصفدي، فور وصوله إلى المطار، إنه متواجد في لبنان بتوجيهات من جلالة الملك في زيارة تضامنية مع لبنان لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم لتأكيد وقوف المملكة إلى جانب لبنان الشقيق في أمنة واستقراره وسيادة وسلامة مواطنيه.


وتهدف المساعدات إلى دعم القطاع الصحي في لبنان ومساعدته في تجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها جراء النقص في تلك المواد.


ويسعى الأردن إلى دعم ومساندة الدول في الأزمات والكوارث والمواقف الطارئة من خلال تسخير إمكاناتها وقدراتها لتعكس بذلك التزام المملكة في مد يد العون والمساعدة للجميع انطلاقاً من واجبها القومي والإنساني.-(المملكة)

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