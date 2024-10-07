بعد مرور عام.. الذكريات الحزينة تلاحق امرأة من غزة استحوذت صورتها على اهتمام العالم



وأصبحت هذه الصورة واحدة من أكثر الصور التي تجسد معاناة الفلسطينيين خلال القصف الإسرائيلي المستمر على غزة منذ عام، والذي جاء رداً على هجوم“حماس” على إسرائيل، في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.



























قُتلت سالي مع والدتها وشقيقتها الرضيعة وجديها وعدد من أقاربها. ومنذ ذلك الحين، فقدت إيناس أبو معمر (37 عاماً) شقيقتها أيضاً، التي قُتلت مع أطفالها الأربعة في غارة جوية في شمال غزة.



نزحت إيناس أبو معمر ثلاث مرات لتجنّب القصف الإسرائيلي، وفي إحدى المرات أمضت أربعة أشهر في خيمة. واليوم، عادت إلى منزلها في خان يونس بجنوب غزة. الشقوق في كل جزء من سقف المنزل، وتغطي ستارة الحمام فتحة في الحائط بحجم نافذة.



وقالت إيناس أبو معمر وهي تجلس وسط الأنقاض في المقبرة الصغيرة بجوار منزل العائلة:“لقد فقدنا الأمل في كل شيء”. وأضافت أن قبر سالي يوجد أسفل تلك الأنقاض.



وتابعت:“حتى القبر لم يسلم من القصف”.



























وأدى هجوم“حماس” على إسرائيل، في السابع من أكتوبر تشرين الأول إلى مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز حوالي 250 شخصاً، وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية.



وردّت إسرائيل بحملة عسكرية واسعة النطاق على غزة كان هدفها المعلن القضاء على“حماس”. وأدت هذه الحملة، حتى الآن، إلى استشهاد ما لا يقل عن 41500 شخص، معظمهم من المدنيين، وفقاً للسلطات الصحية الفلسطينية.



ويقول الجيش الإسرائيلي إن حملته على غزة ضرورية لسحق“حماس”، التي يتهمها بالاندساس وسط السكان الفلسطينيين. وتنفي“حماس” ذلك.



وتزعم إسرائيل إنها تحاول الحدّ من الأذى الذي يلحق بالمدنيين.



غارة جوية



قبل السابع من أكتوبر تشرين الأول العام الماضي، كانت غزة تعاني من حصار إسرائيلي واسع النطاق في أعقاب سيطرة“حماس” على القطاع، في عام 2007. وقالت إيناس أبو معمر إن العمل كان قليلاً، وكانت الواردات مقيدة بشدة، لكن أسرتها كانت تنعم بالاستقرار.



كانت إيناس تعيش مع زوجها بالقرب من عائلة شقيقها رامز، ما أتاح لها قضاء الكثير من الوقت مع أبناء أخيها، أحمد وسالي وصبا.



ومع تكثيف القصف بالقرب من المنزل بعد السابع من أكتوبر تشرين الأول، لجأ رامز مع عائلته إلى منزل أصهاره على بعد حوالي كيلومتر واحد. وفي اليوم التالي تعرض المنزل لغارة جوية.



وعندما سمعت إيناس أبو معمر بالغارة، توجهت مباشرة إلى مستشفى“ناصر” في خان يونس. وهناك رأت أحمد، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 4 سنوات، وأمسكت بيده. ووجدت سالي جثة هامدة في المشرحة.



وقالت:“حاولت إيقاظها. لم أصدق أنها ماتت”.



وهناك التقط مصور رويترز محمد سالم صورة لإيناس وهي تحتضن ابنة أخيها المتوفاة، وهي مُكفّنة في ملاءة بيضاء. وحصلت الصورة على أفضل صورة صحفية عالمية لهذا العام، وفازت بجائزة بوليتزر، إلى جانب صور أخرى لرويترز لهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول والحرب في غزة.



نزوح



قالت إسرائيل إنها هاجمت 5000 هدف لـ“حماس” في غزة من السابع من أكتوبر تشرين الأول حتى 17 أكتوبر من الشهر ذاته، وهو يوم الغارة الجوية التي أودت بحياة الطفلة سالي. وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن نحو 3000 شخص استشهدوا بحلول ذلك التاريخ منهم 940 طفلاً.



ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق على الغارة التي قتلت سالي.



وبعد ستة أيام من استشهادها، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تعليق على استشهاد عائلة أخرى في غارة جوية في خان يونس:“حماس تندسّ وسط المدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة. لذا أينما يظهر هدف لحماس، فإن جيش الدفاع الإسرائيلي سيضربه من أجل إحباط القدرات الإرهابية للحركة، مع اتخاذ الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الضرر الذي قد يلحق بالمدنيين الذين لا دخل لهم”.



وبحلول شهر ديسمبر كانون الأول، ومع إعلان السلطات الفلسطينية أن عدد القتلى في غزة تجاوز 15 ألفاً، واستعداد إسرائيل لتوسيع هجومها البري إلى جنوب غزة، انتقلت إيناس أبو معمر وأفراد آخرون من العائلة إلى المواصي، وهي منطقة شاطئية حيث لجأ النازحون إلى العيش في خيام. نزحوا مرتين أخريين، بينما كانت القوات الإسرائيلية تخوض قتالاً ضد“حماس” في جميع أنحاء الجنوب حيث أمرت المدنيين أولاً بالخروج من خان يونس، ثم من مدينة رفح.



والآن، وبعد عودتها إلى المنزل، تقول إيناس أبو معمر إنه لم يعد هناك جدوى من النزوح مجدداً.



والتقطت الزيّ المفضّل لدى سالي، وهو فستان أسود بالتطريز الفلسطيني التقليدي الأحمر، وألصقته بوجهها.



وقالت:“لا ننتظر سوى وقف حمام الدماء”.(رويترز)