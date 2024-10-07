عام من الإبادة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدنا وبلدات بالضفة



جاء ذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لبدء إسرائيل حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وتصعيد اعتداءاتها بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.



وقال الشهود للأناضول إن "الجيش الإسرائيلي اقتحم مدن جنين وطولكرم وقلقيلية شمالي الضفة، ومخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس، وبيت لحم والخليل جنوبي الضفة".



وذكر شهود أن "الجيش الإسرائيلي انسحب من مدينة جنين ومخيمها بعد عملية عسكرية استمرت عدة ساعات جرفت خلالها آليات عسكرية شوارع ودمرت بنية تحتية وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين".



وفي نابلس، داهم الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة وعدة أحياء شرقي المدينة وسط تحليق مكثف لطائرات استطلاع، وفق شهود.



وأشاروا إلى أن "الجيش الإسرائيلي فتش منازل فلسطينية واعتقل مواطنين اثنين قبل أن ينسحب".



ومنذ فجر الاثنين يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في مدينة طولكرم، وسط مداهمة منازل وتفتيشها.



وذكر شهود عيان أن آليات إسرائيلية تحاصر مستشفى طولكرم الحكومي.



وأوضحوا أن "القوات الإسرائيلية اعتقلت 4 فلسطينيين على الأقل".



وفي قلقيلية انسحب الجيش الإسرائيلي بعد عملية عسكرية استمرت عدة ساعات نصب خلالها حواجز عسكرية في عدة مواقع وفتش منازل ومركبات، واعتقل 3 مواطنين على الأقل، بسحب شهود عيان.



وأشار الشهود إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار بين الحين والأخر.



ونفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات لمدن الخليل وبيت لحم، ومخيم قلنديا وعدة بلدات بالضفة الغربية.



وذكر مراسل الأناضول في الضفة الغربية أن الجيش الإسرائيلي شدد من إجراءاته في الضفة الغربية عبر نصب حواجز عسكرية على مداخل المدن والبلدات، وأخضع المركبات للتفتيش والتدقيق في البطاقات الشخصية.



وفجر الاثنين، قتل مسن فلسطيني في بلدة دورا جنوبي الضفة الغربية بعد تعرضه للضرب من قبل قوة إسرائيلية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية ومصادر محلية.



ومساء الأحد، قررت إسرائيل، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة، الاثنين، الموافق للذكرى الأولى لهجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.



وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "السلطات الإسرائيلية قررت فرض طوق أمني كامل على الضفة الغربية، بحيث يتم إغلاق المعابر التي تربطها بإسرائيل، ويُمنع دخول العمال الفلسطينيين".



كما قرر الجيش تكثيف قواته في أنحاء الضفة الغربية وعلى الجبهات كافة، تحسبا لأي أحداث بالتزامن مع 7 أكتوبر الجاري، وفق الهيئة.



وتحل الاثنين الذكرى الأولى لبدء إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، أسفرت، حتى اليوم، عن أكثر من 139 ألف قتيل وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.



وتواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.-(وكالات)