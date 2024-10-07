انخفاض أسعار الذهب عالميا



ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ليصل إلى 2647.49 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2667.10 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.11 دولار، وخسر البلاتين 0.4 بالمئة إلى 983.67 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1017.63 دولار.