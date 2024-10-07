انخفاض أسعار الذهب عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع تزايد الرهانات على خفض أقل لأسعار الفائدة الأميركية في تشرين الثاني المقبل، بعد بيانات قوية للوظائف، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم، وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعيًا لمزيد من المؤشرات.
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ليصل إلى 2647.49 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2667.10 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.11 دولار، وخسر البلاتين 0.4 بالمئة إلى 983.67 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1017.63 دولار.
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