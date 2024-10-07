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انخفاض أسعار الذهب عالميا

10/7/2024 4:50:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع تزايد الرهانات على خفض أقل لأسعار الفائدة الأميركية في تشرين الثاني المقبل، بعد بيانات قوية للوظائف، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم، وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعيًا لمزيد من المؤشرات.


ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ليصل إلى 2647.49 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2667.10 دولار.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.11 دولار، وخسر البلاتين 0.4 بالمئة إلى 983.67 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1017.63 دولار.


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