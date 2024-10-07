17.9 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أظهرت دراسة أمريكية، الإثنين، أن الولايات المتحدة أنفقت ما لا يقل عن 17.9 مليار دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل منذ بدء الحرب في غزة.
جاء ذلك، بحسب ما أورد تقرير نشرته "أسوشيتد برس"، عن دراسة أعدها برنامج تكاليف الحرب في جامعة براون الأمريكية.
وأورد التقرير أن "الولايات المتحدة أنفقت مبلغا قياسيا لا يقل عن 17.9 مليار دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل منذ بدء الحرب في غزة " قبل عام.
وحسب الموقع: "يقول الباحثون في النتائج إن 4.86 مليارات دولار إضافية ذهبت إلى تكثيف العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة منذ هجوم 7 أكتوبر 2023“.
وأضاف: "ويشمل ذلك تكاليف الحملة التي تقودها البحرية الأمريكية لقمع الضربات على الشحن التجاري من قبل الحوثيين في اليمن، الذين يزعمون أنهم ينفذونها تضامنا مع حماس“.
وكانت معظم الأسلحة الأمريكية التي تم تسليمها عبارة عن ذخائر، من قذائف المدفعية إلى القنابل الخارقة للتحصينات التي تزن 2000 رطل والقنابل الموجهة بدقة.
وأشار إلى أن "هناك نفقات تتجاوز 4 مليارات دولار لتجديد أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية "القبة الحديدية" و"مقلاع داود" وأموال البنادق ووقود الطائرات"، وفقا للتقرير.
ولفت الى أنه "على عكس المساعدات العسكرية الأمريكية الموثقة علنا لأوكرانيا، كان من المستحيل الحصول على التفاصيل الكاملة لما شحنته الولايات المتحدة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لذا فإن مبلغ 17.9 مليار دولار لهذا العام هو رقم جزئي، كما يقول الباحثون"، وفق أسوشيتدبرس.
وتحل الاثنين الذكرى الأولى لبدء إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، أسفرت، حتى اليوم، عن أكثر من 139 ألف قتيل وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.-(الأناضول)
MENAFN07102024000072011014ID1108752110
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.