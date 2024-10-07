17.9 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر



جاء ذلك، بحسب ما أورد تقرير نشرته "أسوشيتد برس"، عن دراسة أعدها برنامج تكاليف الحرب في براون الأمريكية.



وأورد التقرير أن "الولايات المتحدة أنفقت مبلغا قياسيا لا يقل عن 17.9 مليار دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل منذ بدء الحرب في غزة " قبل عام.



وحسب الموقع: "يقول الباحثون في النتائج إن 4.86 مليارات دولار إضافية ذهبت إلى تكثيف العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة منذ هجوم 7 أكتوبر 2023“.



وأضاف: "ويشمل ذلك تكاليف الحملة التي تقودها البحرية الأمريكية لقمع الضربات على الشحن التجاري من قبل الحوثيين في اليمن، الذين يزعمون أنهم ينفذونها تضامنا مع حماس“.



وكانت معظم الأسلحة الأمريكية التي تم تسليمها عبارة عن ذخائر، من قذائف المدفعية إلى القنابل الخارقة للتحصينات التي تزن 2000 رطل والقنابل الموجهة بدقة.



وأشار إلى أن "هناك نفقات تتجاوز 4 مليارات دولار لتجديد أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية "القبة الحديدية" و"مقلاع داود" وأموال البنادق ووقود الطائرات"، وفقا للتقرير.



ولفت الى أنه "على عكس المساعدات العسكرية الأمريكية الموثقة علنا لأوكرانيا، كان من المستحيل الحصول على التفاصيل الكاملة لما شحنته الولايات المتحدة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لذا فإن مبلغ 17.9 مليار دولار لهذا العام هو رقم جزئي، كما يقول الباحثون"، وفق أسوشيتدبرس.



وتحل الاثنين الذكرى الأولى لبدء إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، أسفرت، حتى اليوم، عن أكثر من 139 ألف قتيل وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.



وتواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.-(الأناضول)