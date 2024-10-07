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كتائب القسام تقصف تل أبيب (فيديو)

10/7/2024 4:50:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام، الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها قصفت عمق الاحتلال مدينة "تل أبيب" برشقة صاروخية من نوع "مقادمة" "M90"، اليوم الاثنين.
وأضافت كتائب القسام، في بيان، إن هذه العملية تأتي "ضمن معركة الاستنزاف المستمرة وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد لأبناء شعبنا".

من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإطلاق صواريخ من غزة باتجاه تل أبيب الكبرى، فيما قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم رصد 5 صواريخ أطلقت باتجاه منطقة تل أبيب والقبة الحديدية اعترضت بعضها.

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