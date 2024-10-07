كتائب القسام تقصف تل أبيب (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت كتائب القسام، الجناح العسكرية لحركة المقاومة
الإسلامية (حماس)، إنها قصفت عمق الاحتلال مدينة "تل أبيب" برشقة صاروخية من نوع "مقادمة" "M90"، اليوم الاثنين.
وأضافت كتائب
القسام، في بيان، إن هذه العملية تأتي "ضمن معركة الاستنزاف المستمرة وردا
على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد لأبناء شعبنا".
من جهتها، أفادت
هيئة البث الإسرائيلية بإطلاق صواريخ
من غزة باتجاه تل أبيب الكبرى، فيما قالت
الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب الكبرى ووسط
إسرائيل.
وذكرت القناة 12
الإسرائيلية أنه تم رصد 5 صواريخ أطلقت باتجاه منطقة تل أبيب والقبة الحديدية
اعترضت بعضها.
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