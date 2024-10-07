الضفة الغربية.. اعتداءات المستوطنين تعكر موسم الزيتون



يأتي ذلك مع بدء الفلسطينيين بجني ثمار الزيتون منذ مطلع أكتوبر/تشرين أول الجاري، وسط تحديات يواجهونها قطف الثمار بالمناطق المتاخمة للمستوطنات بالضفة الغربية.



ويتوقع الزراعة الفلسطيني رزق سليمية في تصريحات صحفية، أن 150 الف دونم مزروعة بالزيتون لن يتمكن المزارعون من الوصول لها لذات الحال.



** ملاحقة وترهيب



وتعرض مزارعو مادما وبلدات أخرى بالضفة الغربية لاعتداءات المستوطنين خلال جني الثمار، بينها تدمير ممتلكاتهم وسرقة أدوات القطف وتحطيم المركبات والاعتداء بالضرب والترهيب.



يقول رئيس مجلس قروي مادما عبد الله زيادة للأناضول، إن "مجموعة من المستوطنين هاجموا، الإثنين، قاطفي الزيتون في أراضي البلدة واعتدوا عليهم وأطلقوا الرصاص تجاههم وطردوهم من حقولهم".



وأشار زيادة إلى أن مجموعة من المستوطنات القريبة من البلدة بينها مستوطنة يتسهار، يشن ساكنوها أعمال عربدة وسرقة للمحاصيل، ويعتدون على المزارعين ويمنعونهم من الوصول إلى أراضيهم.



في المقابل، يقوم الجيش الإسرائيلي بتوفير الحماية للمستوطنين ومساندتهم في التضييق على السكان.. "اليوم نمنع من الوصول قطعيا إلى 5 آلاف دونم غالبيتها مزروعة بأشجار الزيتون، بدعوى أنها مناطق قريبة من المستوطنات بحجج أمنية".



وقال "نحو 70بالمائة من أراضي البلدة الزراعية بات من الصعب الوصول إليها".

ولفت إلى أن جزءا من تلك الأراضي تقع ضمن المناطق "ب" حسب تقسيمات اتفاقية أوسلو.. "الأراضي تقع في الجهتين الجنوبي والشمالية للبلدة".



وقال: "الجيش منذ 7 أكتوبر الماضي ،وضع بوابة حديدية في الجهة الشمالية للبلدة ويمنع السكان من الوصول إلى أراضيهم".



وأضاف: "يدعي الاحتلال بأن تلك الإجراءات لأسباب أمنية، غير أنه من الواضح أن الهدف السيطرة على تلك الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني".



"تلك الإجراءات تعني فقدان الأراضي وفقدان مصدر رزق أساسي للمزارع، وتشكل عنصرا استفزازيا للسكان الذين يشاهدون أراضيهم بأعينهم، ولا يمكنهم الوصول إليها بينما يسرح ويمرح فيها المستوطن".



وعلى سفح جبل مقابل للبلدة، تجري أعمال تجريف لأراض واسعة من قبل جرافات إسرائيلية، يقول رئيس المجلس القروي إن مستوطنين يعملون على استغلال أراضي وتحويلها إلى مزارع للعنب والفواكه، وهي ملك خاص للفلسطينيين في مادما وبلدات مجاوره.



وتقع مادما إلى الجنوب من مدينة نابلس حيث شيد المستوطنون عشرات المستوطنات والبؤر الاستيطانية في السنوات السابقة، وكانت على مدار تلك السنوات منطلقا لشن هجمات ضد الفلسطينيين ومزارعهم.



ويسكن القرية نحو 2500 فلسطيني.



ويقول عبد الرحيم أسعد (67 عاما)، أحد مزارعي بلدة مادما، للأناضول بينما يجني ثمار الزيتون من حقله القريب من شارع استيطاني، "نلاحق يوميا من قبل المستوطنين وحارس مستوطنة يتسهار، لا يريدون أن يأتي أحد للحقول رغم أنها تقع في المنطقة ب حسب اتفاق أوسلو".



وأشار أسعد إلى أن حارس المستوطنة صادر مقتنيات قطف الثمار في ساعة مبكرة من فجر الخميس وسرق المحصول المجني".



ويسارع المزارع في قطف الثمار وعينه على شارع استيطاني خشية ملاحقته وسرقة ثمار حقله.



وقال "الأرض ملك خاص لكن الاحتلال يسعى لإفراغها من السكان لصالح تنفيذ مشاريع استيطانية".



ورصد مراسل الأناضول وصول حارس المستوطنة الإسرائيلية مرة أخرى بينما كانت برفقة المزارع في الحقل.



لم يقدم الحارس فعل أي حركة بينما توقف وراقب ما يجري، يقول أسعد "يبدو أنه شاهد الكاميرات لا يريد توثيق اعتداءاته".



ولأسعد 17 دونما مزروعة بأشجار الزيتون في مواقع متفرقة من البلدة يقول إنه تعرض خلال السنوات الماضية لسلسلة اعتداءات بينها تحطيم عشرات أشجار الزيتون.



ويقول الفلسطيني أسعد أن أشجار الزيتون جزء من تراث وكيان الفلسطيني.

وأضاف "رغم كل المضايقات لن نتخلى عن الأرض، سنعمل بها نطرد بقوة السلاح اليوم ولكن نعود لها في اليوم التالي.



** هجمات أخرى



وليس بعيدا عن مادما، يقول الناشط في مقاومة الاستيطان بشار القريوتي للأناضول، إن مجموعة من مستوطني مستوطنة يتسهار هاجموا مزارعين من بلدة حوارة قرب نابلس، واعتدوا عليهم بالضرب وحطموا مركباتهم وسرقوا محصول الزيتون.



وأشار إلى أن مواطنين اثنين على الأقل، نقلا للعلاج جراء إصابتهما بسبب اعتداء المستوطنين.



ويرصد القريوتي عددا من تلك الهجمات في الضفة الغربية، ويقول إن "موسم الزيتون هذا العام وفيرا، لكن الاستيطان الإسرائيلي يعكر صفوه، ويشكل فرصة لشن هجمات بينها بالرصاص الحي وبحماية من الجيش الإسرائيلي.



بدوره يقول ماجد خلف، رئيس مجلس قروي بلدة رنتيس غربي رام الله، إن مستوطنين حاصروا قاطفي الزيتون في أراضي القرية.



وأضاف للأناضول، أن ذلك تم بحماية من الجيش الإسرائيلي الذي أطلق الرصاص الحي تجاه السكان الذين حاولوا الوصول للموقع.. "ذلك يأتي في محاولة لمنع المزارع من الوصول إلى حقوله".



** موسم صعب



ويقول وزير الزراعة الفلسطيني رزق سليمية، إن المواطنين في الضفة الغربية على أبواب موسم زيتون استثنائي وصعب وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين وحرب الإبادة الإسرائيلية.



وأضاف في لقاء مع عدد من المؤسسات الفلسطينية، لوضع خطة لقطف ثمار الزيتون وحماية المزارعين، حضره مراسل الأناضول: "نتوقع موسما صعبا وخطرا جراء تصاعد اعتداءات المستوطنين".



وتابع: "نواجه هذا العام خطر تكرار منع المزارعين من جني أكثر من 100 ألف دونم العام الماضي، بسبب اعتداءات المستوطنين، إضافة إلى منعهم من دخول أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل والتي تستوجب استصدار تصاريح، وتعذر وصولهم إلى الأراضي في مناطق مصنفة ج".



وزاد: "العام الماضي سجل رسميا منع قطف ثمار نحو 100 ألف دونم مزروعة من أشجار الزيتون، وتقديري هناك نحو 50 ألف دونم مُنع المزارعون أيضا من قطف الثمار فيها غير أنها لم تسجل رسميا".



واعتبر الوزير الفلسطيني أن ما يجري في الضفة الغربية "حرب حقيقية بشكل صامت عنوانها المستوطنون".



وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج"، دون تراخيص منها، والتي من شبه المستحيل الحصول عليها، وفق تقارير حقوقية.



وصنفت اتفاقية أوسلو (1993) أراضي الضفة 3 مناطق وهي "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتقدر بنحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.



وأردف الوزير الفلسطيني: "الزيتون يرمز لنا كشعب وأرض، بالإضافة إلى أنه موسم اقتصادي واجتماعي وثقافي".



ووجه سليمية دعوة إلى كافة المواطنين لتنظيم "فزعة (مساعدة) منظمة لجني قطاف الثمار.. نريد حماية أرضنا وتمكين المزارعين، هذا شهر تحمل المسؤولية، لن نترك المزارعين فرادى".



واستطرد: "بتوجيهات رسمية يتطوع موظفو الدولة لجني الثمار بمن فيهم أفراد الأجهزة الأمنية بصورة مدنية".



وتوقع وزير الزراعة أن تنتج الضفة الغربية العام الحالي نحو 20 ألف طن من زيت الزيتون، ووصف الموسم بـ"بأكثر من جيد".



وتشكل الأراضي المزروعة بالزيتون أعلى مساحة بالبستنة الشجرية وقدرها 575.2 ألف دونم، بنسبة 85.0 من المساحة المزروعة، بحسب الإحصاء الفلسطيني.



وعادة ما يشن مستوطنون هجمات على المزارعين الفلسطينيين وحقولهم، وتتزايد تلك الهجمات مع موسم قطف ثمار الزيتون.



والعام الماضي ومع بدء الحرب على قطاع غزة منع مستوطنون والجيش الإسرائيلي مزارعين فلسطينيين من الوصول إلى حقولهم القريبة من المستوطنات وجدار الفصل الإسرائيلي بحجج أمنية.



ويقول الفلسطينيون إن ترك أراضيهم بورا (بلا استصلاح) يجعلها لقمة سائغة للمستوطنين للسيطرة عليها ومصادرتها.



وبموازاة الإبادة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فقد صعّد عملياته فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 742 فلسطينيا، بينهم 160 طفلا، وإصابة نحو 6 آلاف و200 واعتقال حوالي 11 ألفا، وفق مصادر رسمية فلسطينية.



وفي غزة، تواصل إسرائيل حرب الإبادة الجماعية بدعم أمريكي كامل، ما أدى إلى سقوط أكثر من 139 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، مع فقدان أكثر من 10 آلاف شخص، وسط دمار واسع ومجاعة متفاقمة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.-(الأناضول)