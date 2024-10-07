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ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا إلى 419.97 مليار دولار

10/7/2024 4:50:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أظهرت بيانات بنك كوريا المركزي، اليوم الاثنين، أن احتياطيات النقد الأجنبي لجمهورية كوريا ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر الماضي ، بفضل زيادة قيمة الأصول غير الدولارية ومكاسب الاستثمار.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بلغ 419.97 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر، بزيادة قدرها 4.05 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي.

وعزا البنك المركزي هذه الزيادة إلى ارتفاع القيمة المحولة للأصول غير الدولارية في ظل ضعف العملة الأمريكية ومكاسب الاستثمار.

وقال البنك :" إن مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية، انخفض بنسبة 0.9% الشهر الماضي، مما رفع من قيمة الأصول غير الدولارية عند تحويلها إلى الدولار ".

وأضاف أن جمهورية كوريا احتلت المركز التاسع في العالم من حيث حجم الاحتياطيات الأجنبية في نهاية أغسطس الماضي.

ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وسبائك الذهب.- وكالات

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