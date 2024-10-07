ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا إلى 419.97 مليار دولار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أظهرت بيانات بنك كوريا المركزي، اليوم الاثنين،
أن احتياطيات النقد الأجنبي لجمهورية كوريا ارتفعت للشهر الثالث على
التوالي في سبتمبر الماضي ، بفضل زيادة قيمة الأصول غير الدولارية ومكاسب
الاستثمار.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية
"يونهاب"، أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بلغ 419.97 مليار دولار أمريكي
بنهاية سبتمبر، بزيادة قدرها 4.05 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه، وفقا
للبيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي.
وعزا البنك المركزي هذه الزيادة إلى ارتفاع القيمة المحولة للأصول غير الدولارية في ظل ضعف العملة الأمريكية ومكاسب الاستثمار.
وقال
البنك :" إن مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات
الرئيسية، انخفض بنسبة 0.9% الشهر الماضي، مما رفع من قيمة الأصول غير
الدولارية عند تحويلها إلى الدولار ".
وأضاف أن جمهورية كوريا احتلت المركز التاسع في العالم من حيث حجم الاحتياطيات الأجنبية في نهاية أغسطس الماضي.
ويتكون
احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات
الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي،
وسبائك الذهب.- وكالات
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