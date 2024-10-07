القمة العالمية للاختراق البيولوجي 2024 تستكشف السبل لإحداث ثورة في مجال تحسين الأداء البشري!

بعد النجاح الساحق الذي حققته فعالية العام الماضي، عدنا من جديد بزخم أكبر وأفضل فيما نستعد لتوفير أهم تجربة للاختراق البيولوجي ( biohacking ) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . إن كنتم من المتحمسين لتحسين صحتكم وجودة حياتكم وأدائكم، فلا تفوتوا فرصة المشاركة في هذا الحدث.

يتمحور موضوع هذا العام، الذي يحمل عنوان تحسين الأداء البشري ، حول خمسة محاور رئيسية: طول العمر، والأداء المثالي، وعكس تقدّم العمر، والتعافي، والصحة النفسية . وفي هذا الإطار، تجمع "القمة العالمية للاختراق البيولوجي" 2024 (World Biohack Summit 2024) نخبة من الرواد والخبراء في هذا المجال من جميع أنحاء العالم لاستكشاف هذه الركائز والابتكارات التي ترسم معالم مستقبل القدرات البشرية.

توقعوا أن تعيشوا تجارب غامرة في مساحات يمكنكم فيها التفاعل مع أحدث معدات الاختراق البيولوجي، والمشاركة في ورش عمل عملية بإشراف أهم الخبراء، والتمتع بفرصة لاختبار أحدث الأدوات والتقنيات التي من شأنها تسريع نمو هذا المجال.

بدعم من الجهات الراعية حول العالم، ستتضمّن الفعالية خطابات رئيسة وحلقات نقاش تقدمها ألمع العقول في مجال الصحة وتحسين الأداء. وتركّز جميع الجلسات على تقديم رؤى قابلة للتنفيذ يمكن أن تغير حياتكم اليومية. سواء كنتم تتطلعون إلى التواصل مع أقرانكم من المتحمسين لتحسين صحتهم أو المتخصصين في القطاع الصحي أو قادة الفكر، فإن القمة ستوفر لكم فرصاً استثنائية للتواصل.

ويتصدر الفعالية الدكتور ساجيف ناير ، خبير استراتيجي شهير في مجال التحول وعلم اختراق البيولوجيا ومؤسس شركة "فييروتس" (Vieroots). وبصفته المنسق الرئيسي للقمة العالمية للاختراق البيولوجي 2024، ساهمت أعماله الرائدة في مجال تغيير نمط حياة علم التخلق في التأثير في حياة أكثر من مليون شخص، ما يجعله رائداً عالمياً في مجال القرصنة البيولوجية.

تُعقد القمة يومي 18 و19 أكتوبر في فندق جي دبليو ماريوت الفاخر، مرسى دبي. لتصبحوا جزءًا من مستقبل التحسين البشري، لا تفوّتوا فرصة المشاركة في القمة العالمية للاختراق البيولوجي 2024 حيث يمكنكم إطلاق العنان لإمكاناتكم الكاملة والارتقاء بحياتكم إلى المستوى التالي.

التاريخ : 18 و19 أكتوبر

المكان : جي دبليو ماريوت، مرسى دبي

الوقت : من 8 صباحاً إلى 6 مساءً

التذاكر:

الموقع الإلكتروني:

القمة العالمية للاختراق البيولوجي هي بمثابة الحدث الأبرز في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يركز على تحسين الأداء البشري والقرصنة البيولوجية. تجمع القمة الرواد في مجال الصحة وجودة الحياة والتقنيات المتطورة من جميع أنحاء العالم. وتقدم القمة ورش عمل غامرة ومناقشات بإشراف الخبراء، كما تتيح الوصول العملي إلى أحدث أدوات القرصنة البيولوجية وتقنياتها.