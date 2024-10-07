القمة العالمية للاختراق البيولوجي 2024 تستكشف السبل لإحداث ثورة في مجال تحسين الأداء البشري!

(MENAFN
- AETOSWire)
بعد النجاح الساحق الذي حققته فعالية العام الماضي، عدنا من جديد بزخم أكبر وأفضل فيما نستعد لتوفير أهم تجربة للاختراق البيولوجي ( biohacking ) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . إن كنتم من المتحمسين لتحسين صحتكم وجودة حياتكم وأدائكم، فلا تفوتوا فرصة المشاركة في هذا الحدث.
يتمحور موضوع هذا العام، الذي يحمل عنوان تحسين الأداء البشري ، حول خمسة محاور رئيسية: طول العمر، والأداء المثالي، وعكس تقدّم العمر، والتعافي، والصحة النفسية . وفي هذا الإطار، تجمع "القمة العالمية للاختراق البيولوجي" 2024 (World Biohack Summit 2024) نخبة من الرواد والخبراء في هذا المجال من جميع أنحاء العالم لاستكشاف هذه الركائز والابتكارات التي ترسم معالم مستقبل القدرات البشرية.
توقعوا أن تعيشوا تجارب غامرة في مساحات يمكنكم فيها التفاعل مع أحدث معدات الاختراق البيولوجي، والمشاركة في ورش عمل عملية بإشراف أهم الخبراء، والتمتع بفرصة لاختبار أحدث الأدوات والتقنيات التي من شأنها تسريع نمو هذا المجال.
بدعم من الجهات الراعية حول العالم، ستتضمّن الفعالية خطابات رئيسة وحلقات نقاش تقدمها ألمع العقول في مجال الصحة وتحسين الأداء. وتركّز جميع الجلسات على تقديم رؤى قابلة للتنفيذ يمكن أن تغير حياتكم اليومية. سواء كنتم تتطلعون إلى التواصل مع أقرانكم من المتحمسين لتحسين صحتهم أو المتخصصين في القطاع الصحي أو قادة الفكر، فإن القمة ستوفر لكم فرصاً استثنائية للتواصل.
ويتصدر الفعالية الدكتور ساجيف ناير ، خبير استراتيجي شهير في مجال التحول وعلم اختراق البيولوجيا ومؤسس شركة "فييروتس" (Vieroots). وبصفته المنسق الرئيسي للقمة العالمية للاختراق البيولوجي 2024، ساهمت أعماله الرائدة في مجال تغيير نمط حياة علم التخلق في التأثير في حياة أكثر من مليون شخص، ما يجعله رائداً عالمياً في مجال القرصنة البيولوجية.
تُعقد القمة يومي 18 و19 أكتوبر في فندق جي دبليو ماريوت الفاخر، مرسى دبي. لتصبحوا جزءًا من مستقبل التحسين البشري، لا تفوّتوا فرصة المشاركة في القمة العالمية للاختراق البيولوجي 2024 حيث يمكنكم إطلاق العنان لإمكاناتكم الكاملة والارتقاء بحياتكم إلى المستوى التالي.
التاريخ : 18 و19 أكتوبر
المكان : جي دبليو ماريوت، مرسى دبي
الوقت : من 8 صباحاً إلى 6 مساءً
التذاكر:
الموقع الإلكتروني:
القمة العالمية للاختراق البيولوجي هي بمثابة الحدث الأبرز في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يركز على تحسين الأداء البشري والقرصنة البيولوجية. تجمع القمة الرواد في مجال الصحة وجودة الحياة والتقنيات المتطورة من جميع أنحاء العالم. وتقدم القمة ورش عمل غامرة ومناقشات بإشراف الخبراء، كما تتيح الوصول العملي إلى أحدث أدوات القرصنة البيولوجية وتقنياتها.
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