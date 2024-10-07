Monday, 07 October 2024 01:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتدى للأبنية الخضراء في الرياض

10/7/2024 4:43:39 AM
(MENAFN- Al Watan) تستضيف الرياض، اليوم، أعمال المنتدى السعودي للأبنية الخضراء بمشاركة عدد من الخبراء والمستثمرين على مدى يومين.
كما انطلقت، أمس، ورش العمل المصاحبة للمنتدى، بمشاركة نخبة من الخبراء في المجال، هذا وسيعزز منتدى الأبنية الخضراء من أوجه التعاون ورفع مستوى الإبداع والابتكار في تحقيق إجراءات وتطبيقات المفاهيم الخضراء وزيادةِ عدد المدن الحضرية.
وأوضحت وزارة البلديات والإسكان بأن المنتدى يهدف إلى تبادل أوجه التعاون وتعزيز الإبداع والابتكار بين الشركاء والمتخصصين في تحقيق إجراءات وتطبيقات المفاهيم الخضراء بهدف زيادة عدد المدن والمستوطنات الحضرية والمشاريع الخضراء، والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية.
وبينت الوزارة أن المنتدى يستعرض أبرز المستجدات وأفضل الممارسات في خفض الخسائر ورفع المكاسب الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الكوارث المتصلة بالمياه ومواد البناء والحد من الآثار البيئية السلبية في المناطق الحضرية والمدن، من خلال الاهتمام بجودة الحياة اليومية متمثلة في نوعية وجودة الهواء وإدارة النفايات والحد من الضوضاء والتلوث البصري.
كما يستهدف المنتدى فتح أفاق جديدة للتعاون بين الشركاء والمتخصصين محليًا وعالميًا لتطبيق إجراءات مفاهيم الأبنية الخضراء، والاطلاع على مشروعات المملكة العربية السعودية في هذا الشأن وزيادة عدد المدن والمستوطنات الحضرية، كما يتضمن المنتدى ورشة تدريبية بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) عن مفاهيم وإجراءات وتطبيقات أهداف التنمية المستدامة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

MENAFN07102024000089011017ID1108752062

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث