Monday, 07 October 2024 01:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إرساء الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام

10/7/2024 4:43:36 AM
(MENAFN- Al Watan) أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام (2024م) بكمية (307,000) طنٍ للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).
وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية احتياجات شركات المطاحن كافة.
وأضاف أن فترة وصول الدفعة الرابعة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (ديسمبر 2024م - يناير2025م) بواقع (5) بواخر، موزعة على عدد (2) باخرة لميناء جده الإسلامي بكمية (127) ألف طن، وعدد (2) باخرة لميناء ينبع التجاري بكمية (125) ألف طن، وعدد (1) باخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن، وتنافست (15) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على (3) شركات كانت عروضها الأقل سعرًا ومطابقة للمواصفات. ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني>

MENAFN07102024000089011017ID1108752061

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث