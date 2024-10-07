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ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على واردات السيارات من المكسيك - جريدة البورصة

10/7/2024 4:43:30 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قد يفرض“دونالد ترامب” رسوماً جمركية مرتفعة تصل إلى 200% على المركبات المستوردة من المكسيك حال فوزه بولاية ثانية.

وذكر الرئيس الأمريكي السابق في تجمع انتخابي أمس الأحد بولاية ويسكونسن، أنه سوف يفرض هذه الرسوم إن اضطرت إدارته لذلك، وأنه لن يسمح بدخول السيارات الواردة من المكسيك للولايات المتحدة.

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سبق وتعهد مرشح الحزب الجمهوري بفرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على كافة واردات المركبات والشاحنات للولايات المتحدة بهدف دعم مُصنعي السيارات المحليين، وذلك في إطار سياسته التجارية الحمائية ضد الصين.

وهدد“ترامب” في حملته الانتخابية السابقة عام 2016، وكذلك بعد توليه الرئاسة بفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات السيارات من المكسيك باعتبارها بوابة لعبور المركبات الصينية إلى الولايات المتحدة.

ورداً على تصريحات“ترامب”، قال مركز السياسات الضريبية للفكر إن فرض رسوم مرتفعة على المركبات المكسيكية سوف يؤدي على الأرجح لزيادة أسعار السيارات سواء المحلية أو المستوردة، وكذلك المستعملة منها.


المصدر:

MENAFN07102024000202011048ID1108752060

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