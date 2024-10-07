ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على واردات السيارات من المكسيك - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قد يفرض“دونالد ترامب” رسوماً جمركية مرتفعة تصل إلى 200% على المركبات المستوردة من المكسيك حال فوزه بولاية ثانية.
وذكر الرئيس الأمريكي السابق في تجمع انتخابي أمس الأحد بولاية ويسكونسن، أنه سوف يفرض هذه الرسوم إن اضطرت إدارته لذلك، وأنه لن يسمح بدخول السيارات الواردة من المكسيك للولايات المتحدة.
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سبق وتعهد مرشح الحزب الجمهوري بفرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على كافة واردات المركبات والشاحنات للولايات المتحدة بهدف دعم مُصنعي السيارات المحليين، وذلك في إطار سياسته التجارية الحمائية ضد الصين.
وهدد“ترامب” في حملته الانتخابية السابقة عام 2016، وكذلك بعد توليه الرئاسة بفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات السيارات من المكسيك باعتبارها بوابة لعبور المركبات الصينية إلى الولايات المتحدة.
ورداً على تصريحات“ترامب”، قال مركز السياسات الضريبية للفكر إن فرض رسوم مرتفعة على المركبات المكسيكية سوف يؤدي على الأرجح لزيادة أسعار السيارات سواء المحلية أو المستوردة، وكذلك المستعملة منها.
المصدر:
MENAFN07102024000202011048ID1108752060
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